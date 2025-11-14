Über 700 Menschen demonstrierten in Tübingen für mehr Klimaschutz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN.. Sie kamen mit Laternen, Lichtern und Plakaten: Nach Schätzungen der Polizei demonstrierten über 700 Menschen am Freitagabend in Tübingen friedlich für mehr Klimaschutz. Darunter waren auch viele Kinder. Kein Wunder, hatte Fridays for Future Tübingen mit ihrem Aufruf vor allem auch Familien ansprechen wollen. Die Tübinger Demo gehörte zu einer bundesweiten Aktion, an der Menschen in 77 Orten auf die Straße gingen. Man wolle ein deutliches Signal an die internationale Politik während der laufenden Klimakonferenz in Belem senden, so Fridays for Future.

Während die Zahl der Demonstranten auf der Kundgebung auf dem Holzmarkt noch überschaubar war, schwoll die Menge spürbar an, als sich der Zug über den Marktplatz durch die Innenstadt in Bewegung setzte. Viele hundert Menschen waren es dann in der Mühlstraße. Klimaschutz sei vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit, betonten die Veranstalter zu Beginn. Das Motto der Demo: »Ein Licht für Klimagerechtigkeit.«

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Europaplatz sprach unter anderen auch der elfjährige Schüler Johannes Henkel von der Klimaheld*innen-AG der Geschwister-Scholl-Schule. Klimaschutz habe viele Gesichter, sagte der Schüler. Ob man nun mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Schule kommt oder Kleidern eine zweite Chance gibt: »Das wichtigste ist, dass man handelt.« (GEA)