Über 50 Leute lauschten beim Leseabend in Kirchentellinsfurt

KIRCHENTELLINSFURT. Seit 25 Jahren, so Gemeinderätin Marie-Luise Bausch zur Begrüßung, veranstaltet der Ortsverband der Grünen mittlerweile Leseabende im Rondell vor dem Martini-Haus. Auch an diesem Freitag musste die Veranstaltung nicht ins Innere verlegt werden – es war ein lauer Sommerabend in angenehmer Atmosphäre. Blues-Gitarrist Roger Dempfle spielte zu Beginn und nach der Pause. Eric Claptons »Key to the Highway«, mit deutschem Text, veredelte er mit einem amtlichen Mundharmonika-Solopart.

Die Erste, die auf dem Lesesessel Platz nahm, war Yasmin Mai-Schoger. Die Koordinatorin des Generationen-Netzwerks im Kirchentellinsfurter Rathaus und Schriftstellerin brachte Texte aus eigener Feder mit. Zwei Gedichte handelten vom Leben in Kirchentellinsfurt. Zum einen begleitete die Autorin Spatz »Fritzle« durch den Ort. Das andere handelte von den Eisvögeln am Echaz-Ufer.

Ein Hund, der kein Hund mehr sein möchte

Die beiden Gedichte rahmten eine Geschichte aus Yasmin Mai-Schogers Erzählband »Frau Wirbelwusch ist wieder da« ein. »Der Tauschtag« handelt von einem Hund, der kein Hund mehr sein möchte. Als Marienkäfer, mit auf den Rücken gemalten roten Punkten nahm ihn niemand wahr. Als Katze gelang es ihm nicht, eine Maus zu fangen. Als Vogel schaffte er es nicht zu fliegen. Als Schaf wurde er geschoren. Erst als sein Frauchen ihn streichelte, bedauerte er es nicht mehr, ein Hund zu sein.

Richard Speier, laut Zuhörern ein Urgestein in Kirchentellinsfurt, brachte ein Buch der Gewinnerin des Nobelpreises für Literatur 2018 mit: »Die Grünen Kinder« der Polin Olga Tukarczuk. 2020 brachte sie das Werk heraus, einen Erzählband voll bizarren Geschichten. Daraus wählte Richard Speier »Nähte«, die Geschichte eines alternden Jung-Witwers.

Realitätsverdrehende Einsamkeit

In seiner neuen Einsamkeit fällt ihm eines Tages auf, dass alle seine Socken Nähte haben, von den Zehen bis zum Saum. Nicht nur das: Alle Kugelschreiber, die seine Frau und er über die Jahre gesammelt haben schreiben auf einmal braun statt blau oder schwarz. Und: Alle Briefmarken sind auf einmal rund! Die Begegnung mit einer ebenfalls alleinstehenden Nachbarin beruhigt seine Nerven: »Alte Sanduhren gehen immer vor.«

Die Tübinger Autorin Ulrike Wanner war die erste Lesende nach der Pause. Sie brachte einen Roman mit, der nach seiner Veröffentlichung im Herbst 2022 reißenden Umsatz erfuhr: »Das Glück hat acht Arme« von der Kanadierin Shelby Van Pelt. Auch hier geht es um einen einsamen Mensch, eine verwitwete Frau namens Tova Sullivan, die in einem großen Aquarium arbeitet.

1.300 Tage Gefangenschaft

Die andere Hauptrolle spielt die pazifische Riesenkrake Marcellus. Er zählt die Tage seiner Gefangenschaft. Es sind über 1.300. Marcellus ist ein äußerst kluges Tier. Die Menschen, die ihn tagsüber anglotzen, lassen ihn kalt. Tova ist eine Ausnahme für ihn: Dem Oktopus gelingt es, sie mit einem einsamen Mann in Verbindung zu bringen und schließlich zu einer Familie zusammen zu führen.

Zum Abschluss nahm Kirchentellinsfurts Bürgermeister Bernd Haug im Lesesessel Platz. Das Buch, das er dabei hatte, war eigentlich ein Mitbringsel seiner Partnerin Ulrike für ihre Tochter: Gesammelte Kolumnen des österreichischen Autors Daniel Glattauer, die zumeist in der Tageszeitung »Der Standard« veröffentlicht und, 2006, als Sammelband »Gut gegen Nordwind« herausgebracht worden waren.

Bernd Haug las die Geschichte einer E-Mail-Begegnung vor

Haug wählte eine Episode, deren Anfang manchem der Zuhörenden bekannt vorgekommen sein dürfte: Eine E-Mail landet aufgrund eines Tippfehlers beim falschen Adressat. Auf diese Weise kommen eine Frau und ein Mann in Kontakt. Aus seinem höflichen aber bestimmten Hinweis, dass er nicht derjenige sei, den ihre Mail erreichen sollte entspann sich eine Kommunikation, in der sich beide, ohne einander zu kennen, näher kommen. Haug faszinierte an der Geschichte, dass offen bleibt, ob sich die beiden letztlich bekommen.

Noch eine Weile nach offiziellem Ende des Leseabends saßen noch ein paar Leute zusammen. Der Abend war einfach zu schön, um sofort nach Hause zu gehen. Der zweite GAL-Leseabend findet, an gleicher Stelle, am 29. August statt. (GEA)