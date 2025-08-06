Öschinger Familie mit Landschaftspflegepreis geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Es ist der letzte im Haupterwerb geführte Landwirtschaftsbetrieb im alten Bauerndorf Öschingen. Für die Familie Rein ist das Auftrag und Verpflichtung zugleich. Direkt am Fuße des Nordausläufers der Schwäbischen Alb entwickelt der von Ernst Rempfer ausgebaute Betrieb seit über 60 Jahren die klein strukturierte Landschaft in den Steilhängen rund um Öschingen. Für Ihr Engagement zum Erhalt der Kulturlandschaften sind die Öschinger mit dem Deutschen Landschaftspflegepreis geehrt worden.

Der Vorschlag, den Betrieb auszuzeichnen, kam vom Verein »Vielfalt«, dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) des Landkreises Tübingen. »Der Öschbachtalhof lebt ein konstruktives Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz«, lobte Fabian Roser vom LEV, der die Laudatio bei der Preisverleihung im oberfränkischen Bad Staffelstein hielt, »und steht damit stellvertretend für viele andere Bauern und Bäuerinnen, die in unserer Region die Kulturlandschaft erhalten.«

Mutterkuhhaltung mit Ackerbau

Aus einer für das Dorfleben typischen Kleinstlandwirtschaft seines Vaters habe der jetzige Senior Ernst Rempfer einen modernen Haupterwerbsbetrieb mit Milchviehhaltung aufgebaut. Mit dem Anbau eines Milchviehstalles samt Heulager, begann Rempfer 1961 den Kleinstbetrieb zu einem landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb auszubauen. Zusammen mit seiner Frau Hedwig - und im Lauf der Zeit mit vier Töchtern - bewirtschaftete er den stetig wachsenden Hof. Heute betreiben Tochter Susanne und Schwiegersohn Hartmut Rein die Landwirtschaft als Mutterkuhhaltung mit Ackerbau, Direktvermarktung sowie Landschafts- und Biotoppflegemaßnahmen.

Kühe der Familie Rein auf den höchsten Weiden des Landkreises Tübingen. Foto: Jürgen Meyer Kühe der Familie Rein auf den höchsten Weiden des Landkreises Tübingen. Foto: Jürgen Meyer

Die 70 Hektar Ackerland und 130 Hektar Grünland, oft auf flachgründigen Böden in Hang- und Steillage, werden mit abwechslungsreicher Fruchtfolge, artenreichen Blumenwiesen und Magerrasen extensiv bewirtschaftet. Gerade auch in kleinst parzellierten Streuobstgebieten gewährleisten sie die Nutzung des Grünlandes.

Viele Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die heute die beiden Naturschutzgebiete »Öschenbachtal« und »Filsenberg« sowie das europäische Schutzgebietsnetz »Natura2000« prägen, verdanken ihre Existenz der jahrzehntelangen Pflege und Bewirtschaftung durch den Familienbetrieb, hieß es bei der Würdigung. »Die Familie lebt ein konstruktives Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz. Sie ist ein engagierter Partner von Behörden, Kommunen, ehrenamtlichem Naturschutz, Privateigentümern und LEV«.

Zur Pflege gehört der aufwändige Heckenschnitt, das auf-den-Stock-setzen »und der ständige Kampf gegen die Ausbreitung der Brombeerranken«, erklärte Rempfer. Gleichzeitig bieten die Heckenraine den Kühen und Kälbern, die von Mai bis Oktober auf den Weiden sind, Schutz vor Sonne und ungemütlichem Wetter. Vier separate Kuhherden leisten ihren Beitrag zum Naturschutz, ein »Team« von rund 150 Rindern, davon jedoch 50 im Stall. Das Abfressen des Grases und die Weidepflege verhindern ein Verwalden der Flächen. »Dadurch tragen die Tiere erheblich zum Erhalt unserer schönen Landschaft bei«, sagte Florian Rein. »Im Grünland mit Streuobstbäumen haben wir Wiesen, die ein-, zwei- oder dreimal im Jahr gemäht werden, meist als Silage und Heu für die Winterfütterung.«

Artenreichtum erhalten

Weil sie die Düngung der jeweiligen Nutzung entsprechend anpassen, »konnten wir sehr viele artenreiche Blumenwiesen erhalten oder entwickeln«, so Susanne Rein. Als Sohn Florian sein Agrarstudium abgeschlossen hatte und auch in den Betrieb einstieg, wurde eine Kleinschlachterei und 2021 der Hofladen eröffnet, um die erzeugten Produkte direkt anbieten zu können. Mit dem bereits 2015 erfolgten Bau eines neuen Mutterkuhstalls und einer modernen Direktvermarktung an der Straße nach Gönningen, seien die Weichen für die Zukunft gut gestellt.

Preis seit 20 Jahren ausgelobt Der Deutsche Verband für Landschaftspflege als Dachverband der 200 Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland lobt seit 2005 jährlich den Deutschen Landschaftspflegepreis für herausragende Projekte sowie außerordentliches Engagement von Personen, Organisationen und Unternehmen aus. Die Preise sind mit insgesamt 4.500 Euro dotiert. (GEA)

Der Öschbachtalhof wurde auch zum Schauplatz der Weideabtrieb-Veranstaltungen, die Tausende von Besucher im Herbst zu den Hoffesten nach Öschingen locken. Die so Geehrten freuen sich: »Wir arbeiten hier unter landwirtschaftlich schwierigen Bedingungen, aber es ist unsere Heimat und wir machen das Beste daraus - schön, dass das jetzt gewürdigt wird«, sagte Betriebsleiter Hartmut Rein. (GEA)