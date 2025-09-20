Öschingen bleibt Sorgenkind bei der Kinderbetreuung

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Dass Mössingen nicht in die Kinderbetreuung investiert, kann man wirklich nicht sagen. Den Rechtsanspruch kann die Stadt sehr wohl erfüllen, allerdings nur betrachtet aufs gesamte Stadtgebiet. Den Eltern und Kindern in Öschingen hilft das wenig. Nach wie vor fehlen Betreuungsplätze vor Ort, und es gilt weiterhin, was Fachbereichsleiterin Heidrun Bernhard schon vor einem Jahr als Fazit formulierte: Öschingen ist und bleibt das Sorgenkind.

Wie im vergangenen Jahr hatte Ortsvorsteher Wolfgang Eißler wegen des zu erwartenden Interesses die Sitzung des Ortschaftsrats in die Turn- und Festhalle verlegt. Wie vor einem Jahr war das Interesse allerdings sehr überschaubar. Nur rund zehn Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, die aber nicht nur zuhören mussten, sondern Gelegenheit hatten, sich an der Diskussion über die kommunale Kindergartenbedarfsplanung zu beteiligen.

Die zeigt für Öschingen ein nach wie vor unbefriedigendes Bild. Im Dorf mit seinen rund 2.800 Einwohnern gibt es viele Kinder, aber einen deutlichen Engpass an Betreuungsplätzen. Und das, obwohl im Vergleich zum vergangenen Kindergartenjahr jetzt zwölf Kinder weniger betreut werden müssten. So ging die Zahl der Ein- bis Dreijährigen um sechs Kinder auf 35 zurück, die der Drei- bis Siebenjährigen von 114 auf 108.

An Betreuungsplätzen stehen im kommunalen Kindergarten Sternbergstraße 47 Plätze zur Verfügung, im kirchlichen Kindergarten Bolbergstraße 50 Plätze – theoretisch. In der Praxis können dort im Moment aber nur 37 Kinder aufgenommen werden. Der Grund: Personalnot. Was unterm Strich bedeutet, dass es in Öschingen derzeit 84 Betreuungsplätze gibt und damit allein für die über Dreijährigen schon 24 Plätze fehlen. Für die unter Dreijährigen gibt es nichts.

Manche Eltern haben das Angebot der Stadt angenommen und Plätze in Talheim oder der Kernstadt besetzt. Das ist natürlich ein deutlicher Mehraufwand, vor allem wenn es mehrere Kinder in der Familie gibt, die in verschiedenen Einrichtungen sind. Etwas verbessern würde sich die Situation, wenn es gelänge, die Personalsituation im Bolbergkindergarten zu entschärfen. Sowohl der evangelische Kirchenbezirk als auch die Kindergartenleitung sind bemüht, versichert Eißler, bislang allerdings ohne Erfolg. Kein Ergebnis brachten auch die Verhandlungen der Stadt mit dem kirchlichen Träger.

Diese verfolgt auch nach wie vor das Ziel, in Öschingen einen Naturkindergarten mit 20 Plätzen für über Dreijährige einzurichten. Auch das ist nicht einfach. Hier werden dem Dorf seine schöne Umgebung zum Verhängnis. Öschingen ist umgeben von Schutzgebieten. »Von fünf geprüften Standorten«, berichtet Eißler, »ist letztlich nur ein potenzieller Standort übrig geblieben, der aber auch an Schutzgebiete grenzt.« Das bedeutet, dass sich die Stadt Mössingen mit den Naturschutzbehörden einigen muss.

Die Situation könnte sich verbessern, weil die Zahl der Kinder zurückgeht. So gibt es im kommenden Kindergartenjahr 2026/27 voraussichtlich nur 22 Ein- bis Dreijährige, das wären 13 weniger als im Moment. Die Zahl der über Dreijährigen sinkt um 12 auf 96. Andererseits gibt es in Öschingen auch noch ein freies Baugebiet, sodass durchaus noch Nachfrage durch Zuzug kommen kann. (GEA)