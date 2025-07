Sie wollen Redakteur werden? Dann bewerben Sie sich beim GEA!

Guter Journalismus beginnt vor Ort

Sie wollen mit Geschichten bewegen, begeistern und informieren? Dann starten Sie jetzt Ihre journalistische Laufbahn beim Reutlinger General-Anzeiger – der größten unabhängigen Tageszeitung mit Vollredaktion in der Region Neckar-Alb. Wir suchen zum 1. Oktober für die Ausbildungsdauer von 24 Monaten engagierte Volontärinnen und Volontäre (m/w/d)

Was Ihr Volontariat beinhaltet

- Eine fundierte Ausbildung in allen Ressorts: Lokales, Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Online und Geschäftswelt

- Seminare der JAB – teilweise individuell wählbar

- Eigenständige Recherche, Konzeption und Verfassen journalistischer Beiträge

- Themenplanung, Textredaktion und Seitenproduktion

- Mitarbeit am GEA-Newsportal

- Erstellung multimedialer Inhalte wie Bildergalerien, Reels und Videos

- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle

- Hospitationen u. a. bei der dpa und unserem Korrespondentenbüro in Berlin

- Einblicke in die Arbeit von Bundes- und Landtag, Stadtverwaltung und weiteren regionalen Institutionen

Was Sie mitbringen sollten

- Erste journalistische Erfahrung (z. B. durch Praktika, freie Mitarbeit oder Hochschulprojekte)

- Idealerweise ein abgeschlossenes Studium

- Kreativität, Neugier und ein echtes Interesse an Menschen

- Sicheres Sprachgefühl, Freude am Schreiben und Gespür für Themen

- Teamgeist, Eigenverantwortung und Kommunikationsstärke

- Gute Allgemeinbildung und Interesse am regionalen Geschehen

- Führerschein Klasse B

- Flexibilität sowie Bereitschaft zu Abend- und Wochenendarbeit

Was wir bieten

- Einen spannenden Einstieg in den Journalismus

- Zentraler Arbeitsplatz in der Reutlinger Innenstadt mit exzellenter Anbindung an Bus und Bahn

- 30 Tage Urlaub und Bezahlung nach Tarif

- Dienstwagennutzung für geschäftliche Termine

- Mobiles Arbeiten nach Absprache möglich

- Zahlreiche Mitarbeitervorteile über Corporate Benefits

- E-Bike-Leasing über JobRad

- Fitnessangebote über Wellpass

- Firmenevents und ein kollegiales Arbeitsumfeld

Jetzt bewerben!

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben) an karriere@gea.de

Oder bewerben Sie sich ganz bequem online über unser Jobportal.

Für Rückfragen steht Ihnen Chefredakteur Kaya Egenberger gerne telefonisch unter 07121302388 oder per Mail an kaya.egenberger@gea.de zur Verfügung