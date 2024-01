Das sind die Gewinner des GEA Escape-Room Quiz

REUTLINGEN. Wir freuen uns, die glücklichen Gewinnerinnen unseres GEA Escape-Room Quiz bekannt zu geben! Nach sorgfältiger Auswertung stehen nun die strahlenden Gewinner fest.

Herzliche Glückwünsche gehen an:

Karoline M. aus Reutlingen (Hauptgewinn)

Yvonne S. aus Reutlingen

Muriel G. aus Reutlingen

Tobias H. aus Reutlingen

Amelie S. aus Reutlingen

Sandra Z. aus Reutlingen

Carina D. aus Metzingen

Janina W. aus Reutlingen

Petra N. aus Reutlingen

Julia M. aus Walddorfhäslach

Simon N. aus Reutlingen

Lukas B. aus Reutlingen

Lars O. aus Reutlingen

Sonja M. aus Reutlingen

Sabrina S. aus Mössingen

Anja K. aus Reutlingen

Birgit R. aus Bad Urach

Lena R. aus Rottenburg

Fabian B. aus Reutlingen

Michael S. aus Reutlingen

Sven R. aus Metzingen

Diese Gewinner haben nicht nur ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Escape-Rooms unter Beweis gestellt, sondern dürfen sich auch über einen exklusiven Gutschein für ein spannendes Escape-Room-Abenteuer bei Paralox freuen.

Die Gewinner erhalten in den nächsten Tagen ihre Gutscheine per Post. Für diejenigen, die dieses Mal nicht gewonnen haben, keine Sorge! Es werden in Zukunft weitere aufregende Aktionen und Veranstaltungen geplant, bei denen Sie die Chance haben, Ihr Glück zu versuchen. Nochmals herzlichen Glückwunsch.(GEA)