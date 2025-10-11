»Zumutbar und notwendig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Standortfindung für neue Windkraftanlagen sehe ich die Dilemmata beider Lager. Wer für neue und mehr Anlagen wirbt und nicht vor Ort wohnt, setzt sich dem Vorwurf aus, über die Köpfe der Leute hinweg politische Entscheidungen zu fällen oder zu stützen, die ihn nichts kosten. Wer solche Anlagen vor Ort als Betroffener ablehnt, ist schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, nach dem St.-Florians-Prinzip zu verfahren. Es sind immer alle anderen Standorte, die Sinn machen, nur nicht der vor der eigenen Haustür.

Alle wollen Energie nutzen, und nicht nur Prognosen sondern auch die konkret angestoßenen Zukunftsprojekte deutschlandweit und auch für die Region Neckar/Alb sehen die Notwendigkeit der Versorgung nicht nur in bisheriger Höhe, sondern den dringenden Bedarf, gerade die Stromerzeugung deutlich auszubauen. Für E-Mobilität und für Wärmepumpen, aber genauso für andere Zukunftstechnologien wie KI und auf 5G basierende Automatisierungen, ob im Haushalt oder im Verkehr.

Die entsprechenden Beschlüsse und Planungen sind entgegen dem Wunsch vieler, das Rad zurückzudrehen, alle schon auf dem Weg. Und ja, wir brauchen diese regionale Grundlage der Stromversorgung, und wir brauchen sie langfristig und nicht fossil. Und dies möglichst in allen Regionen. Nicht mehr nur in Nord- und Ostdeutschland. Auch in Baden-Württemberg. Die gleichmäßigere Lastenverteilung, das ist auch ein notwendiger Ausgleich und ein wichtiger Schritt in Richtung einer resilienten und zukunftsfähigen Energieversorgung in Deutschland und in unserer Region.

Ich halte deshalb auch den Standort Käpfle, neben den zahlreichen anderen Anlagen, die derzeit am Albtrauf entstehen, für zumutbar und absolut notwendig. Wir werden uns daran gewöhnen. Ich komme aus Norddeutschland, weiß, wie das Leben mit Windkraft ist. Und glauben Sie mir, das ist komplett unvergleichbar mit der Erfahrung aus unserem letzten Wohnort in der Nähe vom AKW Neckarwestheim, als uns zum Einzug gleich per offiziellem Anschreiben mitgeteilt wurde, dass im Fall eines Reaktorunfalls der örtliche Kindergarten die Verteilstelle für die Jodtabletten sei.

Darum habe ich die Petition für Windkraft in der Region von Pro Wind Reutlingen unterschrieben. Unter Pro Windkraft Reutlingen zu finden.

Christian Joks, Reutlingen