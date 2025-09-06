»Zum Standard geworden«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kürzlich bin ich am Sonntagmorgen mit dem Fahrrad zum Bäcker in die Markthalle geradelt. Auf dem Weg dahin bin ich an mehreren Mülleimern vorbeigekommen. An dreien stand Hausmüll, tütenvoll. Später ging es zum Joggen Richtung Pfullingen, auch dort dieselbe Situation. Na, man könnte es ja positiv sehen, der Müll liegt nicht im Wald. Fällt mir aber sehr schwer, dies positiv zu sehen, da ich wie viele andere Steuerzahler die Entsorgung bezahle. Die Behörden sagen: »Ja, es wird immer schlimmer.« Und was tun die Zuständigen, außer aufräumen? Nichts. Es geschehen lassen, sich auf der Nase rumtanzen lassen. In Australien, Singapur und anderen Ländern hat man die Vermüllung definitiv wesentlich besser im Griff. Schade und Schande!

Hans-Jürgen Heinrich, Reutlingen