»Zukunftsfähiges, sauberes Energiesystem aufbauen«

Ein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion um Windräder in unserer Umgebung.

Rückbau: Die Verpflichtung zu Rückbaurücklagen ist gesetzlich geregelt (BauGB, BImSchG), und Sicherheitsleistungen werden von finanzierenden Banken vorausgesetzt. Das schließt auch das Fundament ein, das später meist zerkleinert im Straßenbau landet. Jedes Magolsheimer Windrad hat ein Betonfundament von rund 1.000 m³, welches grob kalkuliert für etwa einen Kilometer Straße ausreicht – statt Windkraftfundamente zu verteufeln, kann man auch über den Straßenbau nachdenken. Rotorblätter werden noch vornehmlich energetisch verwertet (zum Beispiel in der Zementindustrie); geschreddert wird das Granulat in der Bauindustrie oder ebenfalls im Straßenbau verwendet. Mittlerweile werden aber auch fortschrittliche Recyclingverfahren zur Glas- und Carbonfaser-Rückgewinnung entwickelt.

Windstromanteil: Der Strom-Report der Fraunhofer-Gesellschaft weist für Windstrom in Deutschland im Jahr 2024 an der Stromversorgung einen Anteil von 33 Prozent (136,4 TWh) aus. Herr Baltzer bezeichnet diesen in seinem Leserbrief wenig überzeugend als »verschwindend gering«.

Subvention von Windstrom: Der Windstrompreis ergibt sich marktwirtschaftlich in Auktionen. Nur die günstigsten Anbieter erhalten den Zuschlag. Eine Vergütung zu Phasen negativer Strompreise wird nicht mehr gezahlt. Einen »Subventions-Moloch« (Baltzer) kann ich da nicht erkennen. Windstrom sorgt gemeinsam mit Solarstrom für insgesamt günstigere Strompreise. Eine neuere Studie von Agora Energiewende weist zum wiederholten Male nach: Wenn die Bundesregierung am geplanten Ausbaupfad der Erneuerbaren festhält, kann der durchschnittliche Börsenstrompreis bis 2030 gegenüber einer Kappung der derzeitigen Ausbauraten für Wind- und Solarenergie um bis zu 23 Prozent sinken. Wenn wir in Deutschland flächendeckend Windkraft zubauen (also vor allem auch im Süden!), können auch die Netzentgelte reduziert werden.

Grundlastfähigkeit: Wind- oder Solarenergie müssen alleine nicht grundlastfähig sein, das werden sie aber über die mittlerweile im großen Stil projektierten und bald realisierten Speichersysteme.

Angeblicher Import teurer Energie: Der europäische Strommarkt ermöglicht es, Strom börsenstrompreissenkend aus Ländern zu importieren, die durch hohe Wind- oder Sonnenenergieerzeugung sehr günstige Preise erzielen. Importe helfen, kurzfristige heimische Schwankungen auszugleichen. Das gilt in alle Richtungen: Frankreich importierte viel Solar- und Windstrom aus Deutschland gerade zu Zeiten, in denen die Atomkraftwerke wegen überhitzter Flüsse abgeschaltet werden mussten! Atomstrom aus neuen noch abzuschreibenden Anlagen ist deutlich teurer als Wind- oder Solarstrom, und es dauert Jahrzehnte, bis heute geplante Atomkraftwerke überhaupt am Netz sein könnten.

Frau Steinmaier, Herr Baltzer, sind wir uns einig, dass wir mittelfristig von der Verbrennung fossiler Rohstoffe wegkommen müssen und wir weder in Mittelstadt noch irgendwo sonst in der näheren Reutlinger Umgebung ein Atomkraftwerk haben wollen? Dann bleiben nur Sonne, Wind, Geothermie und Biomasse als Alternativen. Ich bin der Meinung, dass wir die vielen Milliarden Euro, die wir in der Vergangenheit jährlich (!) in den Import fossiler Energieträger gesteckt (90 Milliarden Euro in 2023 laut KfW) und dann mit enormen Folgekosten buchstäblich »verbrannt« haben, viel besser in den Aufbau unseres zukunftsfähigen sauberen Energiesystems aus Wind- und Solarkraft plus Speichertechnik stecken und damit nicht verbrennen, sondern jährlich für uns arbeiten lassen, damit wir energetisch und finanziell unabhängiger werden!

Dr. Martin Schöfthaler, Betzingen