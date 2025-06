»Zeit für frischen Wind«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Als regelmäßiger Besucher des Reutlinger Freibads freue ich mich jedes Jahr aufs Neue auf entspannte Stunden mit Familie und Freunden – Sonne, Wasser, Sommerfeeling. Was mir allerdings jedes Mal wieder sauer aufstößt: dass auf dem gesamten Freibadgelände nach wie vor geraucht werden darf. In einer Zeit, in der rauchfreie öffentliche Räume vielerorts längst Standard sind, wirkt das aus der Zeit gefallen. Gerade in einem Freibad, wo viele Kinder spielen, Menschen Sport treiben und sich erholen wollen, ist es schwer nachvollziehbar, warum der Schutz vor Passivrauchen nicht konsequenter umgesetzt wird. Auch der Gestank von Zigarettenrauch direkt neben dem Babybecken oder auf der Liegewiese trübt das Badevergnügen erheblich. Ich plädiere nicht für ein komplettes Rauchverbot – aber für klar abgegrenzte Raucherbereiche, wie sie in vielen anderen Städten längst üblich sind. So lassen sich Rücksicht und Freiheit gut miteinander vereinbaren.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass Reutlingen hier ein Zeichen setzt – für Gesundheit, Rücksichtnahme und ein Freibad, das allen wirklich guttut.

Sarah Wagner, Reutlingen