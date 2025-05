»Zarah Leander im Schablonenheft«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Kritik des moderierten Zarah-Leander-Konzerts »Mein Leben für die Liebe« ist anmaßend, unsachlich und unseriös, nicht zuletzt deshalb, weil der Rezensent Jörg Riedlbauer die Veranstaltung zur Pause verließ. Insofern darf sein Interesse daran, manche der im Nachhinein gestellten Fragen beantwortet zu bekommen, als begrenzt gelten.

Schon in der Überschrift zeichnet sich ein Missverständnis ab: Weder ein »Remake« – hier der falsche Begriff – noch das vermutlich gemeinte »Revival« sind mit unserem Konzert beabsichtigt. Es geht in einer anderen Zeit nie darum, genau wie ein historisches Vorbild zu klingen, und es geht erst recht nicht darum, das Leandersche Pathos zu kopieren, das Riedlbauer letztlich einfordert, obwohl es zur prägenden Stilistik der Nazis gehört. Sängerin Eleonore Hochmuth entkleidet Leanders Lieder ganz bewusst und sorgfältig dieses Pathos; der Pianist Habib Elias setzt gerade dadurch Impulse, dass er die Zurücknahme trägt. Dafür hat er die Hälfte der vorgetragenen Lieder neu arrangiert, was der abgeneigte Rezensent, seines Zeichens Musikwissenschaftler, nicht gehört hat.

Geradezu infam wird Riedlbauer dort, wo er uns Unreflektiertheit und Naivität, gar eine politische Agenda unterstellt. Es ist kein bloßer sprachlicher Lapsus, wenn er behauptet, wir hätten die Namen des Texters Bruno Balz und des Komponisten Michael Jary »verschwiegen« (nicht »ausgelassen« oder »vergessen zu erwähnen«!). Das Verb suggeriert hier rechtslastige Geschichtsverfälschung und ist schon per se falsch; beide Persönlichkeiten werden in ihrer historischen Rolle gewürdigt im zweiten Teil der Veranstaltung, die der Kritiker leider verpasst hat. Dieser erleidet als Weltendeuter Schiffbruch, wenn er den deutschen Mimen Heinz Rühmann, der sich von seiner jüdischen Frau scheiden ließ, in die Nähe zur Schwedin Zarah Leander rückt, die konsequent die deutsche Staatsbürgerschaft ausschlug und am Ende flüchtete.

Welch befremdlicher Gedanke, dass die Liedauswahl sich an Leanders Lebensjahren entlanghangeln müsse! In der biografischen Erzählung folgen wir der Chronologie, doch die Lieder wurden entsprechend der Stimmung und/oder dem Geschehen im vorangehenden Abschnitt ausgewählt. Wenn Leander sich verliebt, klingt etwa das humoristische Liebeslied »Waldemar« an, wenn die Ehe in die Brüche geht, folgt »Daran zerbricht man doch nicht«. Aus der Verbindung von Text und Lied ergibt sich eine Lebenserzählung im Fluss, da spielt die Entstehungszeit des Liedes keine Rolle. So funktioniert denn auch die Entkopplung vom propagandistischen Filmkontext.

Eben weil diese Lieder emotional berühren und basale, überzeitliche Themen behandeln, sind sie bis heute populär. Wer hier eine chronologische Abarbeitung der Lieder erwartet (Riedlbauer listet artig auf, was zu welchem Film und in welchen Kontext gehört), verbunden mit der mantraartig wiederholten Kritik an der (unstrittigen) Vereinnahmung durch die Nazis, verweigert sich dem tief empfundenen Kern dieser Musik.

Man darf auch von einem Nicht-Journalisten, der sich publizistisch betätigt, erwarten, dass er sich seiner Verantwortung für Wahrheit und Ausgewogenheit, gegenüber der Öffentlichkeit und den Kritisierten bewusst ist. Dazu gehört zwingend, dass er nie über das schreibt, was er aus Gründen der (körperlichen und/oder geistigen) Abwesenheit nicht wissen kann. Wer halbe Sachen macht, möge es lieber ganz lassen.

Dr. Manfred Menzel, Lindau