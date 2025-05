»Wo Reutlingen atmet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Pläne der Stadt, im Bol ein 16 Hektar großes Gewerbegebiet zu errichten, sind alarmierend und wären ein schrecklicher, irreversibler Eingriff in Natur und Stadtbild. Der Bol ist kein »freies Brachland«, sondern eine grüne Oase: Naherholung, Lebensraum für Tiere und Ort sozialer Begegnung.

Besonders betroffen ist der Reitstall Eulengarten, der seit Jahren Kindern, Familien und Tierfreunden sinnvolle Freizeitgestaltung bietet und einen wertvollen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft leistet. Wer verstehen will, was hier auf dem Spiel steht, sollte den Bol erleben – zum Beispiel beim Tag der offenen Tür im Eulengarten am 10. Mai, verbunden mit einem Panorama-Spaziergang zum Baseballplatz. Der geplante Nutzen eines Gewerbegebiets steht – auch angesichts leer stehender Flächen in Reutlingen – in keinem Verhältnis zum Verlust.

Der Bol ist ein Stück Reutlingen – grün, lebendig, gemeinschaftlich. Er verdient Schutz, nicht Bebauung. Für unser Klima, für unsere Kinder, für ein lebenswertes Reutlingen.

Ingolf Hohensee, Reutlingen