»Wird der Realität nicht gerecht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Kommentar zeichnet ein Bild der Gewerkschaftsarbeit, das der Realität der Beschäftigten im Landesdienst nicht gerecht wird. Niemand ruft leichtfertig zum Warnstreik auf. Die Kolleginnen und Kollegen verlassen nicht aus Spaß ihre Arbeitsplätze. Sie tun es, weil ihre Einkommen seit Jahren hinter den realen Lebenshaltungskosten zurückfallen. Wer in Tübingen oder der Region lebt, weiß, dass steigende Mieten und Preise längst nicht mehr durch moderate Tarifabschlüsse ausgeglichen werden können. Wenn Beschäftigte des Landes sagen, dass es so nicht weitergeht, dann ist das kein »Überspannen des Bogens«, sondern Ausdruck einer handfesten sozialen Schieflage. Die Kritik an einer zwölfmonatigen Laufzeit verkennt zudem die Lage: Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten brauchen Beschäftigte regelmäßige Anpassungen, um nicht dauerhaft Kaufkraft zu verlieren. Die Arbeitgeberseite profitiert seit Jahren von langen Laufzeiten – die Beschäftigten zahlen den Preis. Eine kurze Laufzeit ist kein Selbstzweck, sondern ein notwendiges Instrument, um Reallohnverluste zu verhindern.

Auch der Vorwurf, ver.di verfolge mit der kurzen Laufzeit vor allem eigene Interessen, geht ins Leere. Gewerkschaften sind keine abstrakten Organisationen. Sie bestehen aus den Beschäftigten selbst. Wenn wir mobilisieren, dann nicht, weil die Gewerkschaft das will, sondern weil die Menschen vor Ort bereit sind, für ihre berechtigten Anliegen einzustehen. Dass wir neue Mitglieder gewinnen, ist Ausdruck davon, dass viele Beschäftigte spüren: Ohne Solidarität bewegt sich nichts. Die Anzahl unserer Mitglieder ist Ausdruck unserer Durchsetzungskraft.

Besonders irritierend ist die Darstellung zur unbefristeten Übernahme von Auszubildenden. Diese Forderung ist keine »Maximalforderung«, sondern ein Gebot der Vernunft. Der öffentliche Dienst klagt über Fachkräftemangel – gleichzeitig sollen junge Menschen nach erfolgreicher Ausbildung um ihre Zukunft bangen. Im öffentlichen Dienst gehen in den nächsten Jahren viel mehr Beschäftigte in Rente, als sinnvoll Stellen abgebaut werden können. Das Land ist auf diese Nachwuchskräfte angewiesen. Warnstreiks sind kein Selbstzweck. Sie sind ein demokratisches Mittel, wenn sich in Verhandlungen nichts bewegt. Und sie sind ein Signal: Die Beschäftigten des Landes erwarten Respekt, Wertschätzung und faire Löhne. Wer das als »Dauerstreikfantasie« abtut, verkennt die Ernsthaftigkeit der Situation.

Jonas Weber, Bezirksgeschäftsführer ver.di Fils-Neckar-Alb, Reutlingen