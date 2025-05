»Wir Wähler lassen uns gerne was vormachen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zur Wahrheit im Umgang mit uns Wählern gehört aber auch, dass wir Wähler uns seit Jahren gerne was vormachen lassen. Wir glauben doch allzu leichtfertig dem Gerede, dass vor allem der Kampf gegen Rechts die Rettung der Demokratie bedeuten würde, wobei »Rechts« laut SPD und Grünen bereits bei CDU und FDP beginnt. Das Ergebnis dieses Geredes ist das Erstarken der AfD, da es neben SPD und Grünen keinen Koalitionspartner für die CDU gibt, der einen Politikwechsel ermöglichen würde. Die Mehrheit der Wähler hat mittlerweile die Schnauze schlicht voll von rot/grüner Regierungsbeteiligung, viele wollen einen Politikwechsel. Die AfD zu wählen gibt aber Rot/Grün die Möglichkeit, zusammen mit den ihnen geneigten Medien sich weiterhin als Bollwerk gegen Rechts darzustellen. Wir brauchen einen demokratischen Politikwechsel, für den eine Koalition aus CDU und FDP immer stand. Allerdings wäre ich heute eher für eine gelb/schwarze Koalition, damit die CDU auch mal Zeit zum Nachdenken bekommt. Wer sich von zwei definitiv abgewählten Parteien so zum Tanzbär machen lässt, sollte keine führende Rolle in einer Regierung spielen.

Thorsten Weber, Pfullingen