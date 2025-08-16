»Wir verwalten den Mangel und lassen Kinder im Stich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Mitteilungen des Landratsamtes zeigen, wie begrenzt Jugendämter tatsächlich handeln können – und wie entscheidend dabei die Freiwilligkeit der Eltern ist. Gleichzeitig wird deutlich, wie schnell der Blick auf Einzelne fällt. Zwei Reutlinger Jugendamtsmitarbeiterinnen wurden ohne Wenn und Aber freigesprochen, doch nun legt die Staatsanwaltschaft Revision ein. Damit wird von den wahren Ursachen abgelenkt: von strukturellem Mangel, überlasteten Systemen, fehlenden Fachkräften – und einer Politik, die Familien aus dem Fokus verliert.

Seit Jahren herrschen im sozialen Bereich Engpässe: in Schulen, in Betreuungseinrichtungen, in der Kinder- und Jugendhilfe – nur Beispiele einer überlasteten Versorgungsstruktur. Es fehlen Plätze, Unterstützung, Personal. Am Ende stehen lange Wartelisten für dringend notwendige Hilfen. Statt Prävention zu stärken, wird der Mangel verwaltet – und wir lassen es zu. Kinderschutz braucht jetzt zeitgemäße Lösungen: verbindliche Netzwerke aller Akteure, klare Zuständigkeiten, kurze Entscheidungswege – und Datenschutzregeln, die den Schutz des Kindes unterstützen, anstatt ihn zu behindern. Dafür braucht es auch eine Politik, die Kinderrechte konsequent stärkt, selbst gegenüber dem Elternrecht, wenn es dem Kindeswohl im Wege steht. Kinderschutz ist keine Aufgabe einzelner Behörden oder Berufsgruppen, sondern eine Verantwortung, die wir alle tragen – gemeinsam als Gesellschaft. Wo bleibt unsere moralische Ambition, Kinder wirklich zu schützen? Wo bleibt der gesellschaftliche Diskurs über unsere Verantwortung? Und, wer kann von sich behaupten, beim Thema Kinderschutz nie weggeschaut zu haben?

Es ist bequem, Verantwortung auf Einzelne abzuschieben, statt endlich gemeinsam zu handeln. Kinderschutz ist ein Auftrag für heute – und er beginnt bei uns allen. Jetzt.

Anja Wesselman, Reutlingen