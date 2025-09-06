»Wir alle tragen Verantwortung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im genannten Leserbrief wird unter anderem gesagt, dass die Energiewende gescheitert ist, dass man mit »Flatterstrom« keinen Industriestandort auf Dauer betreiben kann, dass europaweit moderne AKW gebaut werden, nur in Deutschland nicht. Wird ein guter Weg, mit all seinen Hürden, zu pessimistisch dargestellt? Für die Energiewende sehe ich keine echte Alternative und denke, dass diese nicht scheitern darf, zumal dieses Thema auch in Sachen Klimaschutz relevant ist. Dass neben erneuerbarer Energie noch parallel, soweit nötig, mit fossilen Energieträgern einschließlich Stromzukauf vom Ausland operiert wird, ist für unser Industrieland sinnvoll und nötig. Erneuerbare Energie hat aktuell einen stattlichen und zunehmenden Anteil an unserer Stromversorgung erreicht. Aktuell wird in der BRD über die Hälfte des Strombedarfs durch erneuerbare Energie erzeugt.

In der Zeit der Ampelregierung wurde für Photovoltaik (PV) eine sinnvolle steuerliche Förderung bei gleichzeitiger Vereinfachung der steuerlichen Behandlung erreicht. Ideal sind PV-Anlagen auf den Dächern, die somit keine Naturflächen schmälern. Durch das Zusammenwirken der europäischen Strombörse profitieren alle beteiligten Länder. Die Netzengpässe, die eine Einspeisung zeitweise zurückstellen, müssen behoben werden, wobei der Eigenverbrauch lukrativ bleibt. Bei der Standortwahl für Windkraftanlagen kann ich die Kritik von Frau Kiessling nachvollziehen. Hier muss der Gesetzgeber nachbessern, damit ein besseres Verhältnis von Naturbelangen mit Zumutbarkeit zum Nutzen erzielt wird. Die Windräder in (jede) Landschaft mit Wohnortnähe hineinzudiktieren, ist nicht sinnvoll. Wir sehen die zunehmenden Waldbrände, die teilweise dem menschgemachten Klimawandel geschuldet sind, mit deren zunehmenden katastrophalen Natur- und Landschaftsschäden! In diesem Jahr sind bisher allein in Spanien etwa 400.000 ha Wald verbrannt. Welche unüberschaubaren Subventionen und Rekultivierungen stehen uns Europäern da noch ins Haus? Unsere oft überdimensionierten Ansprüche in Sachen Energie- und Ressourcenverbrauch, zum Beispiel im Bereich Straßenverkehr, Flugreisen und Wohnflächennutzung, erfordern einen erheblichen Anteil unseres Energiebedarfs.

Die Stilllegung der AKW in Deutschland wurde durch CDU-geführte Regierung beschlossen. Dies vor dem Hintergrund der Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl. Ungelöste Atommüllprobleme mit Strahlenbelastung für tausende von Jahren kommen hinzu. Kein Atommülllager kann für tausende Jahre gegen Erdbeben und Überschwemmungen sicher sein. Wesentliche große Energiekonzerne möchten keine AKW mehr haben. Unter anderem in Frankreich werden teilweise neue AKW-Pläne wegen unüberschaubaren Kosten und Problemen gestoppt. Abschaltungen durch Kühlprobleme bei zunehmenden Trockenperioden mit Wassermangel in den Flüssen kommen hinzu. Es besteht auch eine feine Lobby, die uns erneut AKW verkaufen möchte. Daraus resultiert ein »Schönreden« von neuen AKW mit weniger Atommüll, was wissenschaftlich nicht fundiert ist.

Unser Land war und ist Vorreiter in Sachen Industrialisierung, was zu Wohlstand, jedoch auch zu Klima- und Umweltschäden beigetragen hat und beiträgt. Dass wir nun auch Vorreiter in Sachen Schadensbegrenzung mit erneuerbarer Energie werden, ist nötig, gerecht, sinnvoll und kann uns mittelfristig auf die Erfolgsspur bringen. Die Menschen in fernen Ländern, die in einfachsten Verhältnissen leben, haben am wenigsten zum Klimaschaden beigetragen, und haben oft, nebst bestehender Armut, die schlimmsten Auswirkungen zu ertragen. Es wäre ungerecht, wenn wir uns hinter unserem angeblich »nur« circa 2-Prozent-Anteil an der derzeitigen Verursachung tatenlos »verstecken« würden. Wir alle tragen Verantwortung für unsere Nachkommen und für den Erhalt der Schöpfung.

Walter Armbruster, Rübgarten