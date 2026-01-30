»Wie viel ist noch zumutbar?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum wiederholten Mal ist die Holzelfinger Steige vollständig gesperrt. Für Außenstehende mag das nach einer Kleinigkeit klingen – für uns Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Göllesberg ist es ein unhaltbarer Zustand. Seit nunmehr vier Jahren warten wir auf eine Entscheidung. Vier Jahre, in denen weder Gemeinde noch Politik Verantwortung übernehmen oder uns ernsthaft einbeziehen. Was passiert eigentlich, wenn ein Notfall eintritt, bei dem es um Minuten geht? Wenn der Notarzt einen Umweg von rund 15 Kilometern fahren muss? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Diese Frage wird konsequent ausgeblendet.

Der Eindruck verfestigt sich, dass sich die Naturschutzbehörde über alles stellt – über die Sicherheit, über die Lebensrealität und über die Menschen, die hier wohnen. Wir auf dem Göllesberg scheinen nicht zu zählen. Für uns ist offenbar alles zumutbar. Dabei kann uns niemand vorwerfen, wir seien nicht für den Naturschutz. Im Gegenteil: Wir leben ihn täglich. Wir haben zum Beispiel keine Straßenlaternen – und wollen auch keine. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, wir fahren unsere Kinder selbst und nehmen große Einschränkungen in Kauf.

All das akzeptieren wir bewusst. Aber eines akzeptieren wir nicht länger: dass unsere einzige vernünftige Verbindung immer noch gesperrt ist, ohne Perspektive, ohne Entscheidung, ohne Respekt vor den Betroffenen. Wir wollen keine Sonderrechte. Wir wollen einfach unsere Steige zurück.

Sandra Herrwerth, Lichtenstein/Göllesberg