»Wichtig, Angebot zu erhalten«

In den letzten Wochen sind in Artikeln und Leserbriefen zahlreiche wichtige Argumente, die gegen die Schließung der Stadtteilbüchereien sprechen, ausgeführt worden. Ich möchte sie durch Erfahrungen aus Gönningen noch ergänzen. Hier im Ort gibt es eine Gruppe von ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten, die alle drei bis vier Wochen in unserer Ortsteilbibliothek eine vergnügliche Stunde rund um ein Kinderbuch gestalten. Zwischen 15 und 30 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter besuchen diese Veranstaltungen regelmäßig. In der Regel werden sie dabei von Eltern, Großeltern oder auch älteren Geschwistern begleitet.

In dieser Stunde wird nicht nur ein Buch vorgelesen und werden parallel dazu die Bilder auf einer großen Leinwand gezeigt, nein, es wird auch über die Geschichte gesprochen, dazu gebastelt, gesungen, sich bewegt, … je nach dem, was die Lesepatin oder der Lesepate dazu vorbereitet hat.

Zum Feuerwehrbuch kam ein Gönninger Feuerwehrauto angefahren. Die Kinder konnten das Fahrzeug besichtigen, ihre Fragen wurden von Mitgliedern der Gönninger Jugendfeuerwehr fachgerecht beantwortet. Als eine Geschichte über einen Clown vorgelesen wurde trat danach Clown Paulo auf. Beim Buch »Der Bär am Klavier«, spielte eine »Bärin« auf dem E-Piano klassische Musikstücke und tanzte mit den Kindern. Es geht dabei nicht nur um das Hinführen zu Büchern und die Unterstützung des Lesens ans sich, sondern um viel mehr: Die Kinder erleben sich altersübergreifend als Gemeinschaft, der Besuch der Stadtteilbücherei wird mit positiven Erfahrungen verbunden, Bücher und Geschichten werden als etwas erlebt, das Spaß macht und Neugierde weckt. Und dann kommen sie wieder, die Kinder und ihre Angehörigen! Nicht nur, um sich Bücher, Medien und Spiele auszuleihen, sondern auch, um sich in den Räumen der Bücherei zum Spielen und sich Austauschen zu treffen. Und sie kommen in der Regel zu Fuß. Für manche Kinder ist dies einer der ersten Wege in ihrem Wohnort, die sie sich selbstständig zutrauen.

Was gibt es für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder neben einem fürsorgenden Elternhaus Wichtigeres als Bewegung, kulturelle Bildung, Wissenserwerb, Begegnungen im geschützten Raum und Selbstwirksamkeit? Wir erreichen mit diesem niederschwelligen, kostenlosen Angebot alle Kinder, auch die aus bildungsfernen Elternhäusern und Kinder, deren Familien als Geflüchtete zu uns gekommen sind. Es geht bei den Stadtteilzweigstellen in der Regel um die Öffnungszeiten an zwei Nachmittagen in der Woche (in den Wochen, in denen keine Ferien sind). Es ist wichtig, dass dieses Angebot weiterhin erhalten bleibt!

Christine Dehlinger-Prax, Gönningen