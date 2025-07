»WGR-Mitgliedschaft:Anspruch und Wirklichkeit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Aufsichtsrat der GWG Reutlingen, die GWG Reutlingen tritt mit dem Anspruch auf, ihre Mieterinnen und Mieter aktiv in die Gestaltung der Wohnpolitik einzubeziehen. Über die Wohnungsgenossenschaft Reutlingen eG (WGR) wird das Bild einer mitwirkenden Mitgliedschaft vermittelt: Die Bewohner als Miteigentümer – mit Einfluss auf zentrale Entscheidungen und mit einer Vertretung, die Vorstand und Aufsichtsrat kontrolliert und in die Pflicht nimmt.

Dieses Ideal steht in einem bemerkenswerten Widerspruch zur Realität, wie sie sich für viele Mieterinnen und Mieter – insbesondere am Berliner Ring – darstellt. Trotz wiederholter Hinweise bleiben gravierende Missstände ungelöst: Kellerüberflutungen mit Schimmelgefahr, trotz angekündigter Sanierung bereits im Jahr 2024 stockende Maßnahmen, Rückmeldungen an betroffene Mieter bleiben aus. Die ungelöste Parksituation entlang des Berliner Rings, insbesondere in Höhe der Bushaltestelle Nördlinger Straße, gefährdet Kinder, mobilitätseingeschränkte Menschen und Busnutzer. Überfüllte Mülltonnen und fehlende Umsetzung zugesagter Lösungen. Sicherheitsrisiken durch ignorierte Hinweise, etwa auf ungesicherte Blumentöpfe in oberen Stockwerken – mit bereits eingetretenem Vorfall. Wochenlange Verzögerungen bei Reparaturen, häufig nur nach massivem Druck.

Eine im Frühjahr 2025 schriftlich an alle Mieter angekündigte Beschleunigung der Bearbeitungsprozesse blieb bislang ein Lippenbekenntnis. Das zentrale Problem: fehlende Kommunikation, fehlende Transparenz, fehlende Konsequenz. Viele Missstände waren bereits vor der ortsteilbezogenen Vertreterversammlung im April des Jahres bekannt, erkennbar gehandelt wurde nicht. Wenn genossenschaftliche Mitbestimmung ernst gemeint ist, dann darf sie sich nicht auf Broschüren und Versammlungsprotokolle beschränken. Sie muss sich im Alltag beweisen: in Reaktion, in Verantwortung, in konkretem Handeln. Wir wünschen uns daher eine klare, nachvollziehbare Informationspolitik gegenüber den Mietern/Mitgliedern, insbesondere bei bekannten Problemen und Gefahren. Konkrete, überprüfbare Maßnahmen zur Behebung der Mängel, mit Zeitrahmen und Ansprechpartnern. Eine stärkere Einbindung und Kontrolle durch die gewählten Vertreter der WGR, die ihrer Aufsichtsfunktion aktiv und kritisch nachkommen. Wer das Prinzip der Mitbestimmung für sich reklamiert, muss bereit sein, es auch umzusetzen.

Monika Pfeiffer, Mieterin und Mitglied der WGR