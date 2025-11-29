»Werde nicht der Letzte sein, dem so etwas passier«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Letzten Samstag in der Tiefgarage am Rathaus: Auf dem Weg zum Auto verliere ich mein schon bezahltes Parkticket. Da gibt’s bei der Ausfahrtschranke ja bestimmt einen Anrufknopf – nein, den gibt es nicht, zum Glück aber eine EasyPark-Telefonnummer für Notfälle. »Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an, diese sind Montag bis Freitag ...«. Notgedrungen verlasse ich ohne Fahrzeug das Parkhaus zu Fuß.

Meine Mail an EasyPark mit Schilderung des Problems wird zwei Tage später so beantwortet: »Wir sind für die Easypark-App verantwortlich und für Kunden, die ein Nutzerkonto bei uns haben. Bitte wenden Sie sich an den Parkplatzbetreiber.« Welcher Parkhausnutzer besitzt ein Easypark-Nutzerkonto und wer ist denn jetzt der Parkhausbetreiber? Ich bin sicher nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein, dem so was passiert. Was machen Menschen, die wegen eines weiter entfernten Wohnsitzes auf ihr Fahrzeug angewiesen sind? Den Brief bekommt auch das Ordnungsamt.

Dr. Matthias Staiger, Reutlingen