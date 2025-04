Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine ganze Seite »Geballter Unmut über Grundsteuerreform« war im GEA zu lesen. Auch ich bin der Meinung, dass hier unsere Landesregierung eine neue Grundsteuer der Ungerechtigkeit festgelegt hat und hoffe sehr, dass durch die vielen eingereichten Klagen diese Reform wieder rückgängig gemacht wird.

Ein Punkt ist mir aber wichtig, der auf dieser Seite zu kurz kommt: die Festlegung des Bodenrichtwertes durch den örtlichen Gutachterausschuss in Reutlingen und auch zuständig für unsere Gemeinde. Dieser hat nämlich, sagen wir es mal provokativ, die Quadratmeterpreise für die Grundstücke auf die einfachste und bequemste Art nicht für jedes einzelne Grundstück, sondern gebietsweise festgelegt – und misst somit mit zweierlei Maß, was den ganzen Vorgang nochmals zum Ärgernis werden lässt.

Denn, in einem bestellten Gutachten, verbunden mit hohen Gebühren, müssen unbedingt Lage, Zuschnitt, Bebaubarkeit und weitere Lasten für ein Grundstück berücksichtigt werden. Nur dadurch wird der tatsächliche Wert ermittelt. Im für mich selbst ermittelten Wert wäre der Grundsteuerwert um mindestens ein gutes Viertel niedriger ausgefallen. Und hier kommt ein weiteres Ärgernis. Ein Einspruch gegen diese Festlegung wird erst dann anerkannt, wenn sich diese Summe um mindestens 30 Prozent reduziert. Ich wiederhole mich, so kann man sich seine ungerechten Vorgaben bequem und einfach nochmals absichern.

Zu guter Letzt zitiere ich noch aus dem GEA-Bericht die Mitteilung des Gutachterausschusses an eine Bürgerin, dass man für den Widerspruch ein neues Gutachten in Auftrag geben müsse, das aber derart teuer wäre, dass man mit diesen Kosten jahrelang die neue Grundsteuer zahlen könne. Das würde doch bedeuten, dass damit der Gutachterausschuss seine eigene vormalige falsche Festlegung nachträglich berichtigen müsste? Wenn’s nicht so ernst wäre, dann müsste ich dabei lachen. Eine Schulnote für die Grundsteuerreform: setzen, sechs.

Roland Kümmerle, Pliezhausen-Dörnach