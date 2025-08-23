»Wenn ich aktiv bleibe, fühle ich mich gut«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das GEA-Interview mit dem Tübinger Oberarzt Prof. Dr. Gerhard Eschweiler zu Anzeichen einer Depression ist sehr interessant. Daraus geht ganz klar hervor, dass es wichtig ist, Anzeichen einer Depression rechtzeitig zu erkennen. Wichtig ist auch, bei Symptomen mit einem Arzt zu sprechen. Prof. Dr. Eschweiler gibt Hinweise, wo sich Betroffene auch Hilfe und Beratung holen können. Seit über 20 Jahren gibt es das »Bündnis gegen Depression Neckar-Alb«, das sich für eine verbesserte Versorgung depressiv erkrankter Menschen einsetzt.

Ich selbst treibe trotz hohen Alters noch aktiv Sport wie Tischtennis, Tennis und Badminton. Außerdem besuche ich auch ab und zu öffentliche Veranstaltung wie Lese-Vorträge im Museumsgarten und in der Bibliothek, sowie Film- und Theater-Vorstellungen. Darüber hinaus interessieren mich auch Sportveranstaltungen. Selbst habe ich festgestellt, wenn ich in meiner Freizeit als Rentner aktiv bin und selbst etwas körperlich und geistig tue und für andere Hilfe anbiete und leiste, fühle ich mich sehr fit und gut. Ich merke dann eigentlich nicht, dass ich alt bin, sondern bekomme das Gefühl, dass ich noch etwas tun und Menschen aktiv helfen kann.

Hans Bock, Reutlingen