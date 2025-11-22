"Weg vom allgemeinen Lamento

Bitte aktivieren Sie Javascript

Herrn Häring ein großes Dankeschön für seinen Kommentar. Er hat endlich mal – selbstkritisch – den Finger auf die Wunde gelegt. Ja, die Medien sind mit schuld an der Katastrophenstimmung. Aber wir alle sollten endlich wegkommen von der Devise »Only bad news are good news« beziehungsweise von dem allgemeinen Lamento und dem Schlecht-Machen der Politik und uns an dem freuen, was glückt, in der Nachbarschaft und im Zusammenleben zum Beispiel. Das zweite Lob gilt Herrn Zimmermann für seinen allgemeinbildenden Artikel über Knossos in der Ausgabe vom 18. November. Es ist immer wieder eine Freude, seine fundierten Berichte und Fragestellungen zu Kultur und Geschichte zu lesen.

Angela Madaus, Walddorfhäslach