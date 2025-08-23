Bitte aktivieren Sie Javascript

Es gibt viele Gründe für den Nichtbau: Trasse noch völlig strittig; bei jeder Trasse große Einschnitte in vorhandene Bebauung; Wegfall von sehr vielen Bäumen, die wir so dringend brauchen; Individualverkehr wird sich durch Stadtbahn nicht verringern; Busverkehr als Zubringer zur Stadtbahnhaltestelle trotzdem notwendig; Stadtbahn bedeutet Riesenbaustelle für lange Zeit, Kosten schlecht oder gar nicht kalkulierbar, ein weiteres Milliardenloch in den bereits leeren Kassen; nicht nachjustierbar, wenn sich die Bahn nach Fertigstellung als nicht zufriedenstellend erweist beziehungsweise von künftigen, technischen Neuerungen überholt wird.

Vorschlag für bessere Lösung: An-schaffung von Elektrobussen in verschiedenen Größen; wo nötig weitere Busspuren einrichten; in Randzeiten kleinere Busse einsetzen, das bedeutet keine leer fahrenden Großbusse mehr, große Variabilität; Kleinbusse können leichter Wohngebiete anfahren; zukunftsträchtig, technikoffen für autonomes Fahren; sehr viel schnellere Lösung in Hinsicht Verkehrswende/Umweltschutz; besser kalkulierbar; variabler; System stets nachjustierbar für andere/künftige Voraussetzungen. Was, wenn wir die Bürger fragen, welche Lösung, welche Variante sie besser finden?

Rita Kircher, Reutlingen