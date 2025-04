»Was wäre mit Putzlappen?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Habe ich da etwas nicht richtig mitbekommen? Sollen wir wirklich alle Textilien nicht mehr im Restmüll, sondern im Kleidersack entsorgen? Was wäre mit den benutzten Putzlappen? Sollen die dann etwa zusammen mit noch tragbaren Kleidern in den Container kommen, so schmutzig wie sie sind, oder sollen wir die dann vorher waschen (Wasser, Seife, Strom)? Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst der hypergrünste Weltverbesserer auf so eine Idee kommen kann. Ich hoffe, dass ich mich da verhört habe.

Ilse Winkler, Reutlingen