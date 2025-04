»Was ist mit unserem Deutschland los?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem gesunden Menschenverstand sind die politischen Geschehnisse in Deutschland für mich schon lange nicht mehr nachzuvollziehen, aber jetzt wird es wirklich lebensgefährlich für uns! Warum wird einem Politiker, der noch kein Kanzler ist, nicht verboten, Taurusraketen in ein Kriegsgebiet zu schicken und damit in einen Krieg mit Russland einzutreten? Wie kann er das einfach so entscheiden? Mit welcher Begründung und Berechtigung? Dass Russland kein Interesse daran hat, in Deutschland »einzumarschieren«, ist doch von Experten nun oft genug ausgeführt worden. Warum zündelt Deutschland weiterhin?

Herr Merz hat ja wohl geäußert, dass er keine Angst vor einem Atomkrieg hat und dass Frieden nur auf dem Friedhof möglich ist. Möchten wir solche Menschen an der Spitze haben, die unser Leben riskieren, obwohl sie angeblich nur das Beste für uns und die Demokratie wollen? Wofür steht das »Christlich« bei der CDU?

Wir wissen doch, dass es schon vier Wochen nach dem Angriff 2022 Friedensgespräche zwischen Putin und Selenskyj gab und ein Boris Johnson in einem Blitzbesuch diese untersagt hat. Warum verhindern Deutschland und die EU die Friedensverhandlungen weiterhin? Dass die EU schon 2021 ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine geschlossen hat, ist inzwischen auch bekannt. Es ging also niemals um die Verteidigung der Demokratie, wie uns verkauft wurde. Wie kann sich die EU und Deutschland gegen Atommächte wie Russland und die USA stellen?

Wir wissen auch, dass von den USA gezündelt wurde, allerdings nicht unter der Trump-, sondern unter der Biden-Regierung. Das Ziel der USA war es, Russland mit diesem Konflikt militärisch nachhaltig zu schwächen. Donald Trump bemüht sich nun um Vermittlung, natürlich hat er eigene Interessen, aber er ist kein Kriegstreiber, in seiner Amtszeit wurde kein Krieg begonnen. Auch der Plan der USA, im Jahr 2026 Pershing-Raketen in Wiesbaden zu stationieren, die nach Russland reichen, wurde nicht unter der Trump-Regierung gestartet, sondern unter der Biden-Regierung. Mit der jetzigen Regierung würde diese erneute ungeheuerliche Provokation von uns gegen Russland sicher nicht gestoppt.

Die Partei, die von Anfang an gegen den Krieg war und fast ein Viertel der Bevölkerung laut Meinungsumfrage hinter sich hat, wird am Mitregieren gehindert und ständig aufs Übelste diffamiert und angegriffen. Man kann zu dieser Partei stehen, wie man will, aber das ist doch keine Demokratie mehr! Wovor haben die etablierten Parteien denn Angst? Dass einige Wahrheiten und Hintergründe über Corona und den Ukrainekrieg ans Licht kommen, die der Bevölkerung verschwiegen werden sollen? Dass Frieden angestrebt wird? Dass man im Dialog bleibt mit Russland, China, USA, den Brics-Staaten? Dass Deutschland wieder mehr in den Fokus kommt und seine Bürger? Damit werden die Millionen Menschen, die diese Partei gewählt haben, ja auch diffamiert und für unmündig, ja für radikal erklärt! Die Meinung der Wähler zählt demnach nicht, und nach der Wahl ist alles anders als vor der Wahl, auch hier wird man ständig getäuscht.

Alle 100 Jahre wiederholt sich anscheinend die Geschichte. Lassen wir das tatsächlich noch einmal geschehen, ohne uns zu wehren? Vor ungefähr 100 Jahren wurde doch auch begonnen, die Aufrüstung und Kriegstauglichkeit zu propagieren, wohin uns das geführt hat, ist doch bekannt. Aber es tut sich etwas, es gibt Demonstrationen im ganzen Land, so auch am Samstag in Reutlingen. Wir müssen alle mithelfen, einen weiteren Krieg und diese massive Aufrüstung zu verhindern, die uns für Generationen verschuldet. Wer Krieg vorbereitet, will Krieg führen. Wer Frieden vorbereitet, will Frieden.

Karin Kiessling, St. Johann