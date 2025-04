»Was ist mit dem Hotel-Hochhaus?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Danke an die WiR-Fraktion, die das Thema im Reutlinger Amtsblatt aufgreift. Wie kann es sein, dass seit Jahren ein Erbpachtvertrag mit einem sogenannten Investor besteht und dieser keine Baupflicht beinhaltet? Wie viel Pachtzins wurde in den Jahren seit Abschluss des Vertrages eingenommen? Wen in der Stadtverwaltung können die Bürger dafür verantwortlich machen, dass durch den Nichtbau keine Steuereinnahmen und keine Arbeitsplätze, wie versprochen, entstanden sind? Gibt es eine Absprache zwischen Herrn Scheidtweiler und der Stadtverwaltung, die nicht öffentlich bekannt ist? Der Artikel im Reutlinger Amtsblatt zeigt, wie schlampig die Stadtverwaltung mit den ihr anvertrauten Vermögenswerten der Bürger umgeht.

Ein Hotel-Hochhaus wird von den Bürgen dort nicht gewünscht, siehe Unterschriftenaktion der Wir-Fraktion im Jahr 2019. Eine sinnvolle Bebauung und ein für alle Bürger nutzbarer Bürgerpark sehr wohl. Wann traut sich der Gemeinderat, endlich die Vereinbarung mit Herrn Scheidtweiler aufzuheben? Viele Fragen, auf deren Beantwortung nicht nur ich gespannt bin.

Rolf Schmidt, Reutlingen