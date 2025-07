»Vorgehen mehr als fragwürdig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Um es vorweg zu sagen: Ich kaufe gern bei Geflügelhof Zeeb und bekomme einwandfreie Ware, die ich gern esse. Nach dem Bericht im GEA über die offensichtliche Zerstörungskampagne von Aninova gegen den Geflügelhof Zeeb drängen sich mir zu dieser Tierschutzorganisation Aninova doch einige Fragen auf. Denn die Vorgehensweise ist rechtlich und moralisch mehr als fragwürdig. Wenn diese Organisation wirklich am Wohl der Tiere interessiert ist, müsste doch der erst Schritt ein Gespräch mit dem Tierhalter sein. So wäre in diesem Fall zum Beispiel schnell aufgeklärt gewesen, warum ein Elektrodraht gespannt ist und was es mit den gerupften Hühnern auf sich hat. Außerdem müsste ihnen doch sicher aufgefallen sein, dass es dem Großteil der Hühner sichtlich gut geht und dass die Tiere gut versorgt sind. Keine verdreckten Ställe, ausreichend Wasser und Futter, sogar Auslauf im Freien zeigen doch, dass die Tierhalter sich um ihre Tiere kümmern.

Warum gleich die hetzerischen Drohbriefe an die Geschäftskunden von Geflügelhof Zeeb? Sie legen den Verdacht nahe, dass gezielt versucht wird, diesen soliden Familienbetrieb zu ruinieren.Wer beliefert denn dann die Kunden? Kann es sein, dass hinter dieser Organisation finanzkräftige Großkonzerne stecken, die unsere kleinen und mittleren Betriebe systematisch ruinieren wollen? Ich werde auf jeden Fall weiterhin bei Geflügelhof Zeeb einkaufen und wünsche ihnen, dass sie sich nicht kleinkriegen lassen. Danke auch an den GEA für den fairen Bericht.

Nicole Schaich, Pfullingen