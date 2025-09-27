»Von ›Dialog‹ kann keine Rede sein«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die AfD lädt zu ihrem sogenannten »Bürgerdialog« am 27. September nach Metzingen und setzt damit ihr vielfach bewährtes Format fort. Die Halle dürfte wie immer in dieser Veranstaltungsreihe gut gefüllt sein, erfahrungsgemäß mit circa 90Prozent Gesinnungs-Sympathisanten. Zweimal habe ich eine solche Veranstaltung besucht und schildere aus eigener Erfahrung.

Die Dramaturgie: Zuerst erfolgen die Redebeiträge der Hauptakteure, die Stimmung anheizend, knapp am Rande der Legalität und in der Wortwahl gewollt aggressiv. Die gängigen Themen werden abgearbeitet: Re-Migration, Innere Sicherheit, nukleare Energieversorgung. Ex-Kirchengemeinderat MdB Bernhard gefällt sich dabei in der Rolle des rhetorischen Hardliners. Politische Verantwortungsträger werden da gerne mal als »geisteskrank« (Zitat MdB Hess) tituliert, unter dem begeisterten Applaus der sympathisierenden Claqueure. Dieser Stil kommt offensichtlich gut an.

Im letzten Teil findet dann der sogenannte »Bürgerdialog« statt: Die Mikrofonregie bleibt bei den AfD-Saalordnern, Fragesteller erhalten 30 Sekunden (!) Sprechzeit. Die Antworten der Offiziellen erstrecken sich dann aber gerne über 5 Minuten, die gängigen Klischees werden abermals bemüht und die Meinungshoheit durch das letzte Wort bleibt immer bei den Veranstaltern. Kritische Nachfragen sind nicht erwünscht. Wer dagegen opponiert, wird von Securitys zum Ausgang geleitet.

Kurzum: Wer an einer heftigen, rechtsnationalen Polit-Pöbelei im Kreise von Gleichgesinnten seinen Gefallen findet, ist hier genau richtig. Wer jedoch auf einen fairen, eventuell gar kontroversen Meinungsaustausch hofft, ist beim AfD-»Bürgerdialog« definitiv fehl am Platze.

Heiner Bauer, Sonnenbühl