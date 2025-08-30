»Vertrauenswürdiger Umgang?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die von Herrn Klingbeil, SPD, erneut angestoßene Diskussion über Steuererhöhungen ist unter den gegebenen Umständen unnötig und lächerlich. Da wird, wieder einmal, eine Klassenkampfdebatte angeschoben um vom wahren, strukturellen Problem der Staatsfinanzen abzulenken. Nach heutiger Lesart hat der Finanzminister und andere links-grüne Kräfte erheblichen Anteil daran, dass die Mittelschicht, bisher eine tragende Säule für den Wohlstand und ein gesellschaftlich positives Klima im Lande, zum Bittsteller und künftigen Almosenempfänger degradiert wird. Es scheint mehr eine aus parteiideologischen Gründen angezettelte Neiddebatte zu sein, um die eigenen Pfründe und das eigene Wohl zu wahren. Eine Debatte feig und widerlich.

Die Staatseinnahmen steigen, mit wenigen Ausnahmen, stetig. Dann zusätzliche Schuldenaufnahme, um die politischen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre angeblich korrigieren zu können und oben drauf noch zusätzlich Haushaltslöcher, die zu stopfen sind? Das ist in Summe eher der Beweis, dass der Staat mit Geld nicht umgehen kann, er zu viel Vertrauen der Bürger missbraucht hat und die verantwortlichen Amtsinhaber nicht den Anschein machen, ihrer Aufgabe gewachsen zu sein oder sich der Größe der Aufgabe erst gar nicht bewusst sind.

Das Geld der Steuerzahler ist nicht die persönliche Verfügungsmasse von Politikern oder die Spardose zur Finanzierung von entrückten Parteiideologien oder den Fantasien einer realitätsfernen Politikerklasse. Es ist das Geld der Steuerzahler, die es der Regierung treuhänderisch überlassen. Ohne eine vorherige Reform und den Umbau des Verwaltungs- und Politikapparates verbieten sich jedwede Diskussionen um Steuer- oder Abgabenerhöhungen. Noch mehr zusätzliches Geld verzögert den Reformprozess. Der heutige Politikbetrieb und die Verwaltung strangulieren eine gesunde Gesellschaft und fördern damit eine unsoziale, in Teilen bürgerverachtende Entwicklung im Land. Es wird Zeit den Politik- und Verwaltungsbetrieb den Realitäten der Neuzeit anzupassen und die feudalen Strukturen darin auf Qualität und Leistung umzustellen, statt in Quote, Partei, Ideologie und Dünkel zu verharren.

Eine Minderheit in der Gesellschaft, nämlich besagter Politik- und Verwaltungsbetrieb, scheint die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt zu haben. Dass es mit überkommenen Privilegien, Selbstinszenierung ohne Mehrwert für Gesellschaft und Land und ohne notwendige Vorstellungskraft von und Umstellung auf zeitgemäße Staatsführung eben einfach nicht mehr weitergeht. Von diesen Unzulänglichkeiten sind wohl auch Gewerkschaften, Sozialverbände, NGOs und die Kapitalseite nicht frei. Es ist nichts weniger gefragt als ein Wandel in der Mentalität der aktuellen Akteure und ihrer bisherigen Arbeitsweise. Das bisherige Personalkonzept, die Personalqualität und die Arbeitsweise der Politik tragen in Zukunft nicht mehr. Es zerstört die Demokratie und führt das Land in die Bedeutungslosigkeit.

Gero Golding, Römerstein