»Vertrauen schwer beschädigt«

Lug und Betrug rund um die Wahlen zum neuen Bundestag und zur Bildung der neuen Bundesregierung sind so offensichtlich geworden. Die Bürger und zukünftige Generationen bezahlen nicht nur finanziell die Zeche.

Das Vertrauen in die Demokratie ist durch die Mehrheit der ihrem Gewissen verpflichteten Abgeordneten sowohl des alten als auch des neuen Bundestages schwer beschädigt worden. Die Kommentierung durch die etablierten Medien ist viel zu akzeptierend. Kein Wunder, dass ein Viertel der Wähler AfD wählt. Der Dieb schreit: Haltet den Dieb! Zur Ablenkung von sich.

Eine schonungslose ehrliche Aufarbeitung um die dunklen Geschehnisse in der Corona-Pandemie, der Sprengung der Nordstreampipelines, der Vorgeschichten und Verantwortlichkeiten zu den aktuellen schrecklichen Kriegen in der Ukraine und Palästina erwarte ich so nicht.

Am 80. Jahrestag zur Kapitulation und Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur durch die Alliierten und besonders der Sowjetarmee mit circa 27 Millionen Opfern und insgesamt circa 60 Millionen Toten und unvorstellbarer Zerstörung schreien uns stimmlos die unzähligen Opfer der Kriege in unsere Seelen: Habt ihr noch immer nicht begriffen? Nieder mit den Waffen! Nie wieder Krieg! Unterstützt die Friedensinitiativen wie zum Beispiel das Europäische Friedensprojekt, das aktuell mit einem Manifest startet. Macht Frieden!

Gerhard Weihing, Gomaringen