»Verschwiegenheit führt zu Vertrauensverlust«

Die OB stellt in ihrer Rede fest, dass dem Beschluss des Gemeinderats im Mai 2019 zahlreiche öffentliche Beteiligungen zur Findung des Bürgerwillen für ein neues Bad im Bongertwasen vorangegangen sind. Das stimmt. Im Juli 2022 wurde dann der Bürgerwille zur Ausschreibung gebracht. Soweit, so gut.

Danach wurde es still. Es folgen fast zwei Jahre langes Schweigen und nichtöffentliche Sitzungen bis zur öffentlichen Gemeinderatssitzung im Mai 2024. Dort wird dann der Bauvergabe in Höhe von fast 70 Millionen Euro mehrheitlich zugestimmt. Das wäre nun eigentlich gar kein Problem. Aber Bürgerwunsch und Wirklichkeit passen nicht mehr zusammen. Nun ist klar, was man für fast 70 Millionen Euro bekommt: ein großes teures Hallenbad, aber ohne Cabriodach und ohne extra Sprungbecken mit Fünf-Meter-Turm.

Also kein Sommerfeeling unter freiem Himmel mit 1.000 Quadratmetern Wasserfläche, sondern dafür ein kleines 20-Meter-Außenbecken mit 250 Quadratmetern Wasserfläche. Im jetzigen Freibad steht ein 50-Meter-Becken mit 750 Quadratmetern Fläche zum Abkühlen und Schwimmen bereit.

Entspricht das neue Bad tatsächlich noch dem was die Bürger mal wollten? Einer öffentlichen Diskussion haben sich die OB, samt Verwaltung und Gemeinderäte dazu leider nicht gestellt. »Es geht auch um das Vertrauen«, sagt die OB. Die Methode der maximalen öffentlichen Bürgerbeteiligung zur Findung des Bürgerwillens, bei der Umsetzung dann aber maximale Verschwiegenheit, führt jedoch geradewegs zum Vertrauensverlust. Da nützt auch ein landesweites Lob für die damaligen öffentlichen Veranstaltungen nichts mehr.

Auch bei der Realisierung hapert es. Der Bauauftrag mit fast 70 Millionen Euro wurde ohne rechtsgültige Bauleitpläne erteilt. Das ist für so ein Großprojekt schon ziemlich ungewöhnlich. Das heißt, die Stadtverwaltung ist derzeit ziemlich beschäftigt, überhaupt bauen zu dürfen. Zwar sagt die OB, dass alle Dokumente vorliegen, aber wohl eben nicht in der geforderten Qualität. Wahr ist, dass die Stadtverwaltung bis heute kein behördlich akzeptables Artenschutzgutachten vorlegen kann.

Dies ist schon bemerkenswert, weil der Bongertwasen seit Sommer 2018 hierzu mehrmals untersucht wurde. Deshalb muss diesen Sommer hier deutlich nachgearbeitet werden. Sonst wird die gesetzlich notwendige »Umwandlung der Streuobstwiesen« durch die Untere Naturschutzbehörde nicht erfolgen können. Und dann gibt es erst mal auch kein neues Bad.

Das Bad werde sich harmonisch in die Landschaft einbetten, so die OB. Schaut man sich den Stand der Planung genauer an, wird das Hallenbadgebäude an der Ecke Frauengrund/Auchtertstraße jedoch 20 Meter hoch werden. Eine anschauliche 3D-Präsentation zu Landschaft und Gebäude gibt es bis heute nicht.

Weiterhin sind im aktuellen Entwurf des Bebauungsplans großflächige Fensterfronten erlaubt, obwohl in diesem Gebiet Vogelschutzglas verwendet werden muss.

Die Auswirkungen des hohen Gebäudes auf die Kaltluftströmung in die Stadt sind auch noch nicht geklärt.

Die Feststellung der OB, »dass hier wirklich umfangreiche Untersuchungen zum Bebauungsplanverfahren gemacht wurden«, ist so nicht nachvollziehbar.

Andreas Weber, Metzingen