»Unser Sozialsystem ist am Ende«

Es kann nicht sein, dass wir 500 Milliarden Euro Sonderschulden für Rüstung bereitstellen und unser Sozialsystem kann definitiv nicht mehr den Erfordernissen für unsere Bürger gerecht werden. Die Mehrzahl unserer Rentner bewegt sich in einem kritischen finanziellen Umfeld, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Im Pflegefall ist das Häusle weg. Daher ist Eigentum in unserem Land in der Zwischenzeit der falsche Weg und man sollte lieber das Geld für eine schöne Urlaubsreise ausgeben, als später das ersparte Eigenheim für unseren defizitären Staatshaushalt beziehungsweise die Rüstung zu opfern. Wo sind wir gelandet Die Würde unserer Bürger ist auch für den Pflegefall unantastbar.

Rainer O. Braun, Mittelstadt