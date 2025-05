»Unmögliches Verhalten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wie kann man sich als deutscher Nationalspieler so weit herunter kommen lassen, wie es Antonio Rüdiger am Samstag gemacht hat. So ein Spieler gehört nicht nur wie jetzt bekannt wurde für sechs Spiele gesperrt, sondern ein halbes Jahr für alle Fußballspiele vom Rasen. Ob im Verein oder in der Nationalmannschaft sollte die UEFA oder FIFA einschreiten. Denn so ein Verhalten hat für meine Begriffe im Fußballstadion nichts zu suchen. Wenn da nicht der DFB eine zusätzliche Sperre ausspricht, kann man die Oberen auch nicht verstehen.

Karl Lutz, Grafenberg