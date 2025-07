»Traurig und erbärmlich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sommerzeit ist Gießzeit. Ob im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Friedhof. Zu Hause hat jede Gießkanne ihre Brause, auch Tülle genannt. Und auf dem Friedhof? Da fehlt sie. Warum? Werden neue Gießkannen vom Garten- und Friedhofsamt ohne Brause an die Friedhöfe verteilt? Auf Nachfrage: Nein. Jede Gießkanne hat seine Brause. Aber warum sind sie dann weg, wenn sie auf dem Friedhof an den Metallständern hängen? Als Sondelfinger muss und musste ich diese Erfahrung der fehlenden Brause immer wieder machen. Hatte schon gedacht, es ist ein Sondelfinger Problem. Aber nein. Auch in den anderen Reutlinger Nordraumgemeinden wie Degerschlacht, Sickenhausen, Rommelsbach oder Mittelstadt. Das gleiche Bild. Keine Brause an keiner Gießkanne. Ich fand lediglich auf dem Friedhof in Oferdingen eine einzige Brause an einer Gießkanne sowie zwei Gießkannen in Altenburg, welche mit Klebeband gegen Diebstahl gesichert waren. Auf dem Friedhof Römerschanz (nicht komplett gegutachtet) fand sich auch eine komplette Gießkanne. Sagt uns das was?

Die Brausen werden geklaut. Dies bestätigte mir auch eine Frau auf dem Friedhof in Degerschlacht, die am Tag zuvor noch eine komplett bestückte Gießkanne vorfand. Ja, ich weiß, es gibt wichtigere Probleme. Aber im Kleinen fängt das Übel meist an. Ist es Kleptomanie, Schabernack, Sammelwut oder einfach nur Gedankenlosigkeit. Nein, es ist einfach nur egoistisch und ärgerlich.

Gießen Sie einmal neu Angepflanztes ohne die Brause. Die Erde wird weggeschwemmt, es bilden sich Löcher und Mulden im lockeren Boden. Jede neu gekaufte Gießkanne im Baumarkt ist komplett mit Brausen bestückt. Was mache ich also mit einer weiteren Brause? Ich finde dazu keine Antwort. Die Leute machen sich durch den Diebstahl strafbar. Ist denen das bewusst? Und wie gehe ich/gehen wir damit um. Bringen wir in Zukunft unsere eigene Brause oder gleich die ganze Gießkanne mit auf den Friedhof? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn sie jetzt denken, das sind sicherlich Jugendliche. Ich habe auf dem Sondelfinger Friedhof wie auch auf den weiteren Friedhöfen noch nie Jugendliche gesehen, geschweige denn Hinterlassenschaften oder Ähnliches. Nein, das sind Bürger wie du und ich, die die Gräber ihrer Liebsten pflegen und dabei einfach mal was mitgehen lassen. Traurig, unverständlich und erbärmlich.

Zum Thema »Im Kleinen fängt das Übel an« erzählte mir eine Friedhofsbesucherin in Altenburg von gestohlenen, frisch bepflanzten Grabschalen. Und das ist laut dem Garten- und Friedhofsamt noch lange nicht das Ende der Diebstahldelikte auf unseren Friedhöfen.

Marc C. Röder, Reutlingen