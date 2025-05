»Tirol als Vorbild für Metzingen?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn ich auf meinem Gütle in Neuhausen geschafft habe, musste ich auf der Rückfahrt nach Tübingen, wegen des Ausbaus des Henningknotens, durch die Metzinger Innenstadt und an riesigen Parkplätzen vorbei auf die B28 fahren. Jetzt lese ich in der Zeitung: Die Tiroler überdachen ihre Parkplätze mit Solarpanels. Die Autos im Schatten, die Energie ins Netz.

Josef Geisler, Energielandesrat in Tirol: »Jeder Großparkplatz muss ein Kraftwerk werden!« Wäre das nicht ein Modell für Metzingen? Es schont die Umwelt, füllt die Stadtkasse und ist werbewirksam.

Dr. Klaus Streicher, Tübingen