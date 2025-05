»Tendenz zum schnellen Fahren nimmt ab«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Entscheidung der knappen Mehrheit der Reutlinger Gemeinderäte hat mich dazu gebracht, ein paar Daten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu recherchieren. Ich habe die KI gefragt, wie sich die Altersstruktur und der Kfz-Bestand darstellt und wie sich die Nutzung der Verkehrsträger (sogenannter Modal Split) in Reutlingen entwickelt hat. Dazu ein paar spannende Daten.

Von rund 117.000 Reutlingerinnen und Reutlingern sind rund 84.000 zwischen 18 und 74 Jahre. Circa 33.000 sind jünger oder älter. Dabei ist die Pkw-Dichte mit rund 56 Prozent unterdurchschnittlich im Vergleich zum Land (und der Anteil von Sportwagen oder hochklassigen Autos liegt dabei bei rund 10 Prozent). Die Erhebungen zur Nutzung der Verkehrsmittel zeigen daneben, dass es in unserer Stadt eine deutliche Verschiebung vom Auto hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln gab, eine Entwicklung, die sich in den Städten dieser Größenordnung auch so darstellt. Warum die vielen Zahlen? Ganz einfach: Sie zeigen deutlich, was wichtig ist. 117.000 Reutlingerinnen und Reutlingen haben Interesse, nicht im Verkehrslärm zu wohnen. Bei der Alters- und Autoklassenstruktur kann man davon ausgehen, dass zum einen ab einem gewissen Alter und abhängig vom fahrbaren Untersatz die Tendenz zum schnellen Fahren eher abnimmt.

Ausgehend von den genannten Zahlen nehme ich also einmal (zugunsten der Gaspedal-Fraktion) an, dass maximal 10.000 Reutlingerinnen und Reutlinger lieber schneller fahren wollen. Dem stehen jedoch 107.000 Reutlingerinnen und Reutlinger gegenüber, die ein ruhiges Zuhause für wichtiger erachten.

Und nur am Rande: Der durchschnittliche Geräuschpegel zwischen einer Geschwindigkeitsveränderung von 30 auf 40 km/h nimmt von circa 60 auf 64 dB(A) zu. Und das bedeutet mehr als eine Verdoppelung der empfundenen Lautstärke. Die Mehrheit von CDU, AfD, FDP und Freien Wählern hat also nicht nur die Bezirksgemeinden vor den Kopf gestoßen. Sondern auch die Interessen von 10.000 (in den Sozialen Medien dominanten) über die der anderen 107.000 gestellt. Mit fünf Minuten Recherche hätte das Ergebnis wohl anders aussehen müssen.

Sebastian Weigle, Reutlingen