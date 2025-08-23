»Spielplatz für Populisten oder politische Willkür?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dies kann jeder selbst beurteilen. Wir, die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens gegen Windkraft wollten im Rahmen unserer Anhörung ein auf 4 Minuten gekürztes Video zeigen, in welchem unter anderem betroffene Anwohner von Windkraftanlagen (WKA) zu Wort kommen. Da dieses Video auf der Plattform NIUS gehostet wird, müssen die Inhalte automatisch »rechtspopulistisch« sein. Jedenfalls hat unsere Bürgermeisterin durch Herausreißen des HDMI-Kabels das Zeigen des Videos verhindert und damit die freie Meinungsäußerung zensiert. Diese Zensur findet Gemeinderat Schröder »gut so«. Über den Inhalt des Videos verliert er kein Wort. Stattdessen wirft er uns undemokratisches Verhalten, Provokation und Desinformation vor, wobei gerade er hier nicht wahrheitsgemäß berichtet. Denn es war nicht so, dass uns unsere Bürgermeisterin »gebeten« hatte, das Video nicht zu zeigen, sie hatte nur mitgeteilt, dass »sie« dieses Video nicht zeigen wird. Dem haben wir schriftlich widersprochen. Uns ging es bei dem Video um den Inhalt und nicht um die Plattform. So viel zum Recht auf freie Meinungsäußerung bei diesen selbst ernannten »Demokraten«.

Wir forderten mit diesem erneuten Bürgerbegehren, was wesentlich ist in einer Demokratie, nämlich die Umsetzung dessen, was das Volk will. Genau dies wurde zum zweiten Mal verhindert. Unser erstes Bürgerbegehren wurde von der Bürgermeisterin ausgehebelt.

Das erneute Bürgerbegehren scheiterte an der Einschätzung des Rechtsanwalts der Stadt, der die Fragestellung als zu unkonkret einstufte. Unsere Fragestellung wurde auch von einem Fachanwalt formuliert und über 500 Unterzeichner des Bürgerbegehrens haben sie auch verstanden. Fakt ist auch, dass die gleiche Fragestellung in Hohnstein zu einem Bürgerbegehren führte, da dieser Bürgermeister hier einen klaren Handlungsauftrag gegen den Bau von WKA sah. Selbst wenn der Anwalt der Stadt Trochtelfingen mit seiner Einschätzung richtig liegen würde, was unser Anwalt bestreitet, hätten die Gemeinderäte, wenn ihnen Bürgerbeteiligung wichtig wäre, hier ein Ratsbegehren initiieren können, wie es in Bad Urach geschehen ist. Denn die Entscheidung über die Größe der Windgebiete ist die folgenreichste für die Zukunft der Gemeinde. Die Tatsache, dass Sowitec für die Nachbarkommune Gammertingen schon einen Bauantrag über weitere 15 WKA eingereicht hat, macht offensichtlich, dass wir mit WKA überfrachtet werden und zeigt deutlich das Versagen des Trochtelfinger Gemeinderats. Da kommt es gerade recht, eine Nebendiskussion über vermeintlichen Rechtspopulismus loszutreten und so die inhaltliche Auseinandersetzung um dieses Versagen zu vermeiden.

Während Kommunen wie Baienfurt gegen die Windkraft im Altdorfer Wald klagen, setzt Trochtelfingen alles daran, möglichst viele WKA zu realisieren. Denn wie soll man sonst verstehen, dass man hier freiwillig dem Regionalverband Neckar-Alb (RVNA) knapp 7,9 Prozent (621 ha) der Gemarkungsfläche zur Verfügung gestellt hat anstatt der gesetzlich geforderten 1,8 Prozent (143 ha). Dass das Gebiet nun sogar vom RVNA wegen Überlastung von Wilsingen auf 481 ha (6 Prozent) verkleinert wurde, wird nun als »Erfolg« dargestellt.

Eine Bürgerinformationsveranstaltung hat nie stattgefunden, und unsere Versuche, die Bürger bei diesem wichtigen Thema mitentscheiden zu lassen, wurden verhindert. Und wenn von unserer Anhörung jetzt nur diese Diffamierung übrigbleiben soll, stellt sich die Frage, ob der Gemeinderat begreift, um was es hier geht.

Diana Baumeister, Vertrauensperson Initiative Bürgerbegehren, Trochtelfingen-Steinhilben