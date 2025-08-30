»So … und jetzt?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor Kurzem hat der Ex-Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier die informellen Vorschlagsregeln bei Richterwahlen in Karlsruhe kritisiert, weil sie dem Ansehen des Gerichts schaden.

Seit Jahren moniert immer wieder auch der Deutsche Richterbund die Politisierung der deutschen Justiz nicht nur in Zusammenhang mit der Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht (und auch andere Gerichte), und verlangt, dass die Besetzung von Richterstellen neu geregelt wird, sodass die Gerichte nicht parteipolitisch instrumentalisiert werden. Außerdem fordert der Deutsche Richterbund, dass die Politik das aus dem 19. Jahrhundert (!!!) stammende Weisungsrecht der Justizminister abgeschafft wird.

Warum die Entpolitisierung der Justiz so wichtig ist, zeigt uns die heutige Situation, in der die Bundesrepublik ist. Die Generalstaatsanwaltschaft hat alle Mitglieder des Sabotagekommandos Nord-Stream 2 identifiziert, Haftbefehle wurden erlassen, ein mutmaßlicher Saboteur ist im Griff der italienischen Justiz, aber die Überstellung nach Deutschland wird verweigert, weil die deutsche Justiz nicht unabhängig ist.

Warum die deutsche Politik so beratungsresistent ist, all die Jahre nichts unternommen hat, und dem Ansehen der deutschen Justiz weiterhin schadet, ist nicht nur für mich ein Rätsel. Deswegen die Frage: und jetzt?

Christian Tica, Reutlingen