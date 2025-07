Bitte aktivieren Sie Javascript

Wikidedia: Pazifismus (von lateinisch pax »Frieden«, und facere »machen, tun, handeln«) ist eine weltanschauliche Strömung, die jeglichen Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert. Laut Winfried Kretschmann im GEA vom 27. Juni heißt Pazifismus jetzt was anderes, nämlich verteidigungsbereit sein, aufrüsten – und zwar so, dass wir andere wirklich abschrecken. Irgendwas muss mir da entgangen sein …ich hatte 30 Jahre lang eine Partei gewählt, welche – davon war ich überzeugt – sich die erste Version auf ihre Fahne geschrieben hatte. So kann man sich täuschen, beziehungsweise einfach die Begriffe neu besetzen. Aber ich sehe es schon kommen: Alle die »kriegstüchtigen« Kinder und Enkel mit so wohlbekannten Namen wie Kretschmann, Hofreiter, Strack-Zimmermann, Baerbock, Pistorius, Merz und viele mehr im vordersten Schützengraben an der nächsten Ostfront. Oder hat da jemand ernsthaft Zweifel?

Ernst-Martin Hauerwas, Kirchentellinsfurt