»So geht man nicht mit Natur um«

Als begeisterter Bergläufer ist unsere wunderschöne Achalm ein wöchentliches Ziel für mich. So auch vergangenen Sonntag. Allerdings fielen mir auf den Wanderwegen Glasscherben und achtlos weggeworfene Bierflaschen auf. Auch ein aufgerissener Müllsack säumte irgendwo den Wegesrand. Da hat wahrscheinlich jemand ordentlich Party gemacht auf der Achalm ...dachte ich. Was ich dann aber auf dem Gipfelplateau zu sehen bekam, verschlug mir vollends den Atem. Haufen von Müll, Plastikbechern und mindestens ein Dutzend Kästen Bier und viele Weinflaschen lagen kreuz und quer, über die ganze Fläche, verstreut herum. Auch Kleidungsstücke und Wasserkanister und eine, man könnte meinen, höhnisch lachende Rolle Müllbeutel waren aufzufinden. Es sah aus wie nach einem Festival, wo einfach alle fluchtartig die Location verlassen haben. Was ist da los? Hat niemand dieser Party-People auch nur einen Funken Verstand, um sich für die »Hinterlassenschaften« verantwortlich zu fühlen. Bei dieser Menge an Menschen, die da fröhlich gefeiert haben müssen, eigentlich kaum vorstellbar?!

Liebe Leute, nehmt euren Müll mit! So geht man nicht mit unserem Hausberg und vor allem nicht mit der Natur um!

Andreas Switlick, Reutlingen