Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Kommentar zur Erhöhung der Familienreservierung haut weiter in die breite Kerbe des Bahn-Bashings und das ist ja zurzeit auch sehr einfach. Mir fiel ein dass ich mit meinen drei Enkeln unter 14, meiner Senioren-Card 25 und einer Reservierung von 10 Euro für sehr wenig Geld nach Hamburg fuhr und auch in Zukunft trotz Erhöhung der Reservierung noch fahren werde. Wir besetzen vier Plätze und bezahlen einen. Dass Kinder unter 14 Jahren kostenlos befördert werden, hätte man schon erwähnen können. Die Erhöhung der Sitzplatzreservierung ist für mich nur verständlich, wenn man das Defizit der Bahn betrachtet und den Versuch, dieses zu mindern. Der Zeitpunkt der Erhöhung wird kritisiert. Aber wann ist bei einer Erhöhung der richtige Zeitpunkt? Ständig fangen irgendwo Ferien an. Herr Schwaibold meint, die Regierung solle über ein neues Management bei der Bahn nachdenken, aber auch ein neues Management könnte die Folgen des jahrzehntelangen Kaputt-Sparens nicht auf die Schnelle beheben. Und die notwendigen Sanierungen der Strecken haben natürlich Umleitungen zur Folge. Was wir brauchen, ist Geduld und Verständnis mit den Mitarbeitern der Bahn. Sie baden aus, was früher verbockt wurde. Sie baden auch die negativen Veränderungen der Gesellschaft aus: Vandalismus, Respektlosigkeit. Wenn in einer Gemeinde die öffentliche Toilette mehrfach beschmutzt wird, wird sie geschlossen. Die Bahn kann das nicht. Sie muss trotz widriger Umstände Service bieten. Seien wir ein wenig gnädig.

Susanne Stetter, Pliezhausen