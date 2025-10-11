Bitte aktivieren Sie Javascript

Es gibt zwei Gründe, mich zu Wort zu melden: Nach einigen wenigen Urlaubstagen merkte ich, dass sich eine Entzündung meiner Zehe bemerkbar machte. Nach dem Urlaub mit zwei meiner Enkel mit viel Wasser bemerkte ich ein Unwohlsein und Schüttelfrost, Appetitlosigkeit und miesen Zustand. Wir fuhren heim und dort befand ich mich in geistiger Abwesenheit. Meine Frau rief den Notarzt.

Die Sanitäter, sehr kompetent und hilfreich, lieferten mich auf der Intensivstation ab. Dort wurde eine schwere Blutvergiftung festgestellt. Die Behandlung war nach acht Tagen erfolgreich. Dank der hervorragenden Pflege der Ärzte, Ärztinnen und vor allem des sonstigen Personals wurde ich wieder gesund. Jetzt empfehle ich dies deshalb, weil ohne diese 8 von 10 Menschen aus aller Herren Länder dieser Betrieb gar nicht existieren könnte – hervorragend! Aber nicht nur deshalb schreibe ich diesen Brief. Diabetes 2 ist eine bisher durch mich sehr unterschätzte Krankheit. Sie kommt heimlich. Deshalb Augen auf die Zuckerwerte. Weltweit weiß nur jeder zweite betroffene Mensch, dass er diese Krankheit hat. Gehen Sie deshalb zur Prüfung beim Diabetologen.

Hans Landgraf, Reutlingen