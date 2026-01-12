»Schritt für mehr Sicherheit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lokal können bisher örtliche Behörden der jeweiligen Städte Sonderregelungen treffen. Wie zum Beispiel bei uns in Reutlingen vorgeschrieben: »In der Reutlinger Altstadt dürfen keine Raketen und Feuerwerkskörper gezündet werden.« Sonst folgen Bestrafungen.

Bisher sind im Handel an Silvester nur Knaller der Kategorien F1 und F2 zugelassen. Außerdem sind Tischfeuerwerk, Kleinfeuer wie Raketen und Feuerwerksbatterien erlaubt. Wichtig ist es, dass es sich um zugelassene Pyrotechnik mit einer Zulassungsnummer handelt.

Wie schon erwähnt wäre eine verbesserte Sicherheit gegeben, wenn zukünftig Verwendung und Einsatz von Raketen bei Veranstaltungen und Silvester grundsätzlich von den zuständigen Behörden und durch professionelle Feuerwehr-Experten durchgeführt werden würden. Die Verwendung von Feuerwerkskörper und Raketen sollten im privaten Bereich ganz verboten werden durch entsprechende Vorschriften und von einer Gesetzgebung. Bisher ist das Zünden von Feuerwerkskörper in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen, Kinderheimen und von besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten – aber es zeigt sich, dies genügt nicht. Gefährlich sind auch selbst gebaute Feuerwerkskörper, die beim Zünden Finger, Hände oder Augen verletzen können. Übrigens, nach den vergangenen Jahreswechseln wurden bundesweit Befragungen gemacht und Unterschriften gesammelt. In der Zwischenzeit haben sich Hunderttausende Unterstützer gemeldet und sind gegen die private Verwendung von Feuerwerkskörper und Raketen. Die Gewerkschaft der Polizei setzt sich für ein Böllerverbot ein und es liegen schon bundesweit circa 1,5 Millionen Unterschriften vor.

Vor allem Haustiere wie Hund und Katze sind durch die lauten Knallgeräusche sehr gefährdet. Die Deutsche Ärztekammer und der Deutsche Tierschutzbund so wie der Deutsche Naturschutzring fordern ein Verbot der Verwendung von Feuerwerkskörper im privaten Bereich. Ein solches Verbot wäre ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit und vor allem Reduzierung von Verletzungen in der Silvesternacht.

Jetzt sind die gewählten Volksvertreter gefordert, schnellstens das Richtige zu vereinbaren und gesetzlich vorzuschreiben, damit in Zukunft und vor allem am Jahreswechsel die Sicherheit für Mensch, Tier, Natur und Gebäude gewährleistet ist.

Hans Bock, Reutlingen