»Schreiber schüren Ängste«

Ich denke jede Leserin, jeder Leser, weiß bei meinem Namen, dass ich ein Befürworter des Metzinger Ganzjahresbades bin. Angefangen von der Initiative »ProKombibad« bis hin jetzt als Stadtrat. Eigentlich wollte ich nicht mehr auf irgendwelchen Unsinn von den Leserbriefschreibern zum Ganzjahresbad antworten. Fakten interessieren diese Badgegner in der Regel nicht und Stadtratkollege Ruop hat ja bereits eine klare, deutliche und gute Antwort zu den letzten Leserbriefen dazu abgegeben.

Was mich jedoch enttäuscht und ärgert ist, wenn diese Leserbriefschreiber immer wieder unterschwellig Ängste bei den Bürgern schüren, dass Pflichtaufgaben für die Schulen, für die Kitas und Instandhaltungen von wichtiger Infrastruktur durch das Ganzjahresbad gefährdet oder gar nicht mehr möglich sind. Deshalb dieser Leserbrief.

Und was geschieht? Neubau eines naturwissenschaftlichen Traktes am Gymnasium, Kernsanierung des Altbaus am Gymnasium, Digitalisierung aller Metzinger Schulen, Neubau von Kitas, Sanierung der Ermsbrücke und, und, und. Oder ein Fraktionsvorsitzender behauptet, dass das neue Ganzjahresbad einmal nur von 20 Prozent der Metzinger besucht wird und es hauptsächlich für die restlichen 80 Prozent fremder Besucher gebaut wird. Aber hallo. Das sind genau die Aussagen, die einer populistischen Partei in die Arme spielen. Und ja, wenn Grafenberger, Bempflinger, Riedericher und auch Touristen in das neue Bad kommen, sie sollten doch herzlich willkommen sein. Von mir auf jeden Fall.

Noch kurz ein ganz einfaches pragmatisches Beispiel. In der Hoffnung, dass wenigstens dies die Badgegner verstehen. Man fährt einen Pkw. Dieser Pkw kommt in die Jahre. Plötzlich steht eine Reparatur an. Man lässt sich von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag machen. Und die Reparaturkosten sind hoch, sehr hoch. Man wird abwägen, ob sich die Reparatur noch lohnt und im Verhältnis steht zu dem Wert des Fahrzeuges. Und wenn nicht, dann trennt man sich von seinem Fahrzeug.

Dieses Beispiel nehmen Sie, liebe Badgegner, jetzt einfach für die beiden bestehenden alten Bäder. Eine Sanierung dieser Bäder ist nicht mehr verhältnismäßig. Also lasst uns doch auf etwas Neues freuen.

Hans-Joachim Polte, Stadtrat FWV, Metzingen