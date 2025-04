Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich möchte Ines Stautner sehr für ihren Leserbrief vom 5. April im GEA danken. Alles, was sie schreibt, ist die schreckliche Realität in der Tierindustrie. Es herrscht ein Abgrund an Grausamkeiten, das tagtägliche Tierleid ist nicht in Worte zu fassen. Die Politik schaut weg, aber Wegsehen entlässt nicht aus der Verantwortung. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass diese »sogenannten Nutztiere« nicht mehr ausgebeutet und qualvoll sterben müssen.

Monika Egerter-Beicher, Trochtelfingen