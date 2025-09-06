»Schreckensruf des Chefs im Sinn«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Zimmermann, vor vielen Jahren wäre ich Ihrer Argumentation gefolgt. Ihr Kommentar wurde etwas unglücklich platziert. Auf derselben Seite kann man nachlesen, was unser Staatsoberhaupt mit einer Milliarde Steuergeld anstellt – und das ist nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Wenn ich heute die Haushaltspläne von Bund, Land und Kommunen durchblättere und daneben die Berichte der Rechnungshöfe und dem Bund der Steuerzahler lege, kommt mir der Schreckensruf meines alten Chefs – »Der macht mai Geld hee« – in den Sinn. Als Arbeitnehmer habe ich keine Möglichkeit der Steuergestaltung. Die Lohnsteuer ist sofort weg, von den Erträgen der Rücklage für Unvorhergesehenes/Alter überreicht die Bank etwas mehr als ein Viertel an die Staatskasse. Mir bleibt kaum der Ausgleich der Realinflation.

Bei der jährlichen Steuererklärung be-trachte ich das Ergebnis von einem Jahr Arbeit und denke an Zeiten, als der Untertan der Obrigkeit den Zehnt und vielleicht ein paar Tage Frondienst schuldig war. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich versuchen, den einen oder anderen Euro vor der Vernichtung zu bewahren. Ich könnte die geretteten Euros dann direkt in die lokale Wirtschaft investieren und da sind schon wieder Mehrwert-, Kaffee-, Strom-,…steuer fällig.

Gunter Rochau, Gniebel