»Schlag ins Steuerzahler-Gesicht«

So so, Wahrheiten und Tatsachen sind also Stammtischgewäsch. Das ist schon eine unerhört und unverschämt beleidigende Aussage des Oberbürgermeisters. Stammtischgewäsch sind also Schulen, deren Bausubstanz derart marode ist und Wärmeenergie durch alle Ritzen und Fenster, deren Scheiben fast aus dem Kitt fallen, einfach in die Luft geblasen wird. Stammtischgewäsch ist also die Tatsache, dass Dächer anderer öffentlicher Gebäude (zum Beispiel Aussegnungshalle Friedhof Ohmenhausen) seit Jahren abgeplant werden müssen, weil sie reparaturbedürftig sind.

Stammtischgewäsch ist also die Tatsache, dass seit zig Jahren neue Sport- und Festhallen versprochen werden, deren Bau aber von einem Jahr aufs andere verschoben wird. Ebenso ist es mit versprochenen Jugendtreffs beziehungsweise Jugendhäusern seit vielen Jahren, deren Erstellung nicht umgesetzt wird.

Stammtischgewäsch ist also die Tatsache, dass Lehrschwimmbecken seit vielen Jahren nur noch bedingt betrieben werden können und von Schließung bedroht sind. Viele Beispiele könnten noch angeführt werden.

Aber ein Millionen verschlingendes Glashaus mit Stuttgart-21-Syndrom ist ja tatsächlich wichtiger als Instandhaltungen für Funktionsgebäude, die der Allgemeinheit dienen. Wer sich darüber mokiert, labert also Stammtischgewäsch. Einfach ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler, die ihren Gürtel enger schnallen sollen und müssen. Luxus vor dringend erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen. Das versteht der Steuerzahler in diesen Zeiten nicht mehr.

Lothar Sautter, Ohmenhausen