»Schlag ins Gesicht für Familien mit kleinen Kindern«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen zählt seit vielen Jahren zu den teuersten Kommunen im Land. Umso unverständlicher ist es, dass die Kitagebühren zum 1. März 2026 erneut erhöht werden sollen. Die Stadtverwaltung begründet diesen Schritt mit der desolaten Haushaltslage sowie einer Anpassung um 7,3 Prozent an den sogenannten Landesrichtsatz. Doch was bedeutet dieser Landesrichtsatz tatsächlich? Die aktuelle Empfehlung sieht für eine Familie mit einem Kind und einem Betreuungsumfang von 30 Wochenstunden eine Erhöhung von 148 auf 159 Euro vor – eine Steigerung von rund 7 Prozent. Diese Berechnung ist korrekt.

In Reutlingen jedoch liegt der Regelbeitrag für exakt dieselbe Betreuung bereits heute bei 375 Euro – zuzüglich Verpflegungsgeld. Damit sind die hiesigen Kitagebühren, insbesondere im Regelbeitrag, in dem sich die Mehrheit der Familien befindet, je nach Konstellation schon jetzt nahezu 2,5-mal so hoch wie der Landesrichtsatz. Eine weitere Erhöhung um 7,3 Prozent würde den Beitrag auf rund 403 Euro anheben. Das entspricht einer Abweichung von über 150 Prozent gegenüber dem empfohlenen Landeswert.

Dabei ist aus den Vorjahren eindeutig ersichtlich: Die empfohlene Erhöhung von 7,3 Prozent bezieht sich auf die monatlichen Beträge des Landesrichtsatzes – nicht auf die bereits deutlich höheren kommunalen Gebühren. Dieser entscheidende Unterschied wird seitens der Stadtverwaltung seit geraumer Zeit konsequent ausgeblendet.

Viele Eltern empfinden es als besonders problematisch, dass öffentlich fast ausschließlich die prozentuale Erhöhung kommuniziert wird, nicht jedoch der empfohlene absolute Monatsbetrag der Landesverbände, der – insbesondere im Kita-Bereich – weit unter dem Reutlinger Gebührenniveau liegt.

Diese selektive Darstellung wird von vielen Familien als irreführend wahrgenommen. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, teilweise sogar betrogen, und verlieren zunehmend das Vertrauen in politische Entscheidungsprozesse, da offenkundig nur ein Teil der Wahrheit kommuniziert wird.

Die Konsequenzen sind gravierend: Eine Familie mit zwei kleinen Kindern zahlt für Ganztagesplätze inklusive Verpflegung inzwischen rund 1.000 Euro im Monat. Das sind fast 12.000 Euro pro Jahr und etwa 60.000 Euro über die gesamte Kindergartenzeit hinweg. Wer diese Summen für übertrieben oder unrealistisch hält, kann sie in der städtischen Gebührensatzung nachlesen – öffentlich einsehbar.

Die geplanten Erhöhungen sind darin noch nicht einmal berücksichtigt. Die allermeisten vergleichbaren Kommunen finden dahingehend familienfreundlichere Lösungen trotz ähnlich schlechter Haushaltslage.

»Reutlingen – kannst du nicht mögen, nur lieben.« Ein Schlag ins Gesicht für Familien mit kleinen Kindern.

Sebastian Heinzelmann, Cosmin Bud, Stephane Le Grande und Roland Schwittkowski, Reutlingen