»Scheinbar fest in Vergangenheit verwurzelt«

An einigen in der Politik engagierten Personen wird erkennbar, wie grundlegend sie in einer Vergangenheit fest verwurzelt scheinen – ohne eine Bereitschaft, Veränderungen mit einem hohen Gefährdungsgrad zu berücksichtigen. Frieden fordern, zu wünschen ist ein erstrebenswertes Ziel, bedarf jedoch einer Realitätsbetrachtung und Beurteilung nicht nur durch jedwede Meinungsführer. Ich bin auf der Suche, warum selbst ernannte Meinungsmacher nur ihre »Fakten« für richtungsweisend ansehen. Die Grenze zum Sektierertum ist zügig überschritten. In der Lebensgeschichte so mancher Politiker und Meinungsbilder finden wir erhebliche Brüche.

Den Grundwehrdienst verweigern, jedoch den Ersatz- beziehungsweise Zivildienst nicht zu wählen, sich in diesen Zeiten nach Westberlin abzusetzen, um eigene Vorteile zu erzielen, ist dieses ein positives Bild für die Gesellschaft? Nur wenige in der Gesellschaft bekannte Männer haben so ihren beruflichen Weg beschritten oder doch deutlich mehrere »Persönlichkeiten«, die uns den klaren richtigen Weg vorgeben wollen. Diese Verhaltensweisen mit anderen Themen verbunden, haben Auswirkungen für uns in der Gegenwart wie für die Gestaltung der Zukunft.

Rainer-Dieter Hering , Pfullingen